Good Vibes: il trailer del film di Janet De Nardis

Il trailer ufficiale di Good Vibes, film diretto dalla regista Janet De Nardis. Il 5 ottobre arriva nelle sale cinematografiche Good Vibes, nuovo film della regista italiana Janet De Nardis con protagonisti Caterina Murino e Vincent Riotta.

Good Vibes è il nuovo film di Janet De Nardis. Regista oltre che conduttrice televisiva e giornalista, De Nardis ha debuttato sul grande schermo in veste di attrice con L’amore non è un osso del 2007 per poi partecipare ad altri film come ad esempio in Outing – Fidanzati per sbaglio di Matteo Vicino, The Stalker di Giorgio Amato e in Presto farà giorno di Giuseppe Ferlito. Per quanto riguarda la regia, De Nardis si trova quindi al suo primo lungometraggio dopo la direzione del corto Punto di rottura del 2019.

La sceneggiatura di Good Vibes è stata curata dalla stessa De Nardis in collaborazione con Mirko Virgili ed Ersilia Cacace. Il film, che è stato girato quasi interamente in Calabria, è prodotto e distribuito da Toed Film e realizzato con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission e del MIC.

Il cast di Good Vibes vede nei panni della protagonista Caterina Murino. Attrice e showgirl classe 1977, Murino ha fatto il suo debutto sul grande schermo con Nowhere di Luis Sepulveda del 2002, recitando poi negli ultimi anni in film come Se son rose di Leonardo Pieraccioni o anche in Mio fratello, mia sorella di Roberto Capucci.

A completare il cast del film vi sono tra gli altri Vincent Riotta, apparso in Justice League di Zack Snyder e in House of Gucci di Ridley Scott, e Ludovico Fremont, ovvero il Walter Masetti de I Cesaroni, senza dimenticare poi Nicola Pecci e Mimmo Calopresti.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Good Vibes di Janet De Nardis.

La trama di Good Vibes

La trama di The Good Vibes è incentrata su cinque diverse storie che finiscono con l’intrecciarsi tra di loro a causa di un misterioso smartphone. Questo cellulare permette di avere la copia del telefono di chiunque semplicemente inserendo il numero, dando di conseguenza libero accesso a foto, video e messaggi della persona corrispondente. Ma non è tutto: se si attiva la fotocamera in modalità spia si può inoltre osservare in diretta la vita degli altri.

Chiunque entri in contatto con questo smartphone viene dunque dominato dal desiderio di poter controllare la vita degli altri, con la storia del film che consiste in una struttura episodica e circolare che vede protagonisti non solo il telefono ma anche i personaggi che riusciranno a venirne in possesso.