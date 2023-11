Jonny Ruffo è deceduto: l’attore del famoso show australiano aveva solo 35 anni

Johnny Ruffo è morto. A darci la notizia è stata la famiglia che ha voluto ricordarlo in questo modo.

Il famosissimo attore e cantante Australiano, Johnny Ruffo è deceduto all’età di 35 anni a causa di un tumore al cervello: Ruffo ha infatti subito numerosissimi interventi durante questi anni, come riporta la BBC ma sfortunatamente senza successo. Il male che ormai l’aveva colpito era irrimediabile.

Johnny Ruffo è morto il 3 novembre, circondato dai suoi cari e dalla sua famiglia come è stato detto tramite un comunicato sulla sua pagina Instagram: “Nel suo percorso ha lottato fino alla fine e ha dato il massimo. Un’anima così bella con tanto ancora da dare” riportava il post in bacheca.

La carriera di Johnny Ruffo

La fama di Johnny Ruffo è diventata tale grazie al talent show X Factor Australia, ancor prima di unirsi al cast della famosa soap opera Australiana, Home and Away.

Dopo la diganosi nel 2017, è stato attivo nella raccolta fondi per finanziare la ricerca legata alle malattie degenerative e ai tumori, sia per un tornaconto personale sia sentendo la necessità di aumentare la consapevolezza sul tumore al cervello nel suo paese per altre persone che come lui, soffrivano della stessa condizione. Tra coloro che hanno inviato le condoglianze alla famiglia c’è anche Mel B, ex conduttrice di X Factor e Spice Girls.

Ruffo, nato a Perth, in Australia Occidentale, si è unito al cast del talent show infatti nella sua terza stagione: vigeva il lontano 2011. Ha poi pubblicato diversi singoli, vinto una stagione del programma Dancing with the Stars, il nostro Ballando con le stelle, e recitato nello show, molto popolare in Australia, Home and Away per tre anni: dopo infatti, è subentrato il tumore.

Sebbene la malattia fosse andata in remissione, il tumore si è fatto risentire tre anni dopo la prima diagnosi, nel 2020. Nelle foto è visibilissimo il taglio sulla testa di Johnny Ruffo, lì dove ha subito l’intervento. Purtroppo anche questo non è bastato.