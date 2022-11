Improvvisamente Natale: il trailer del film con Diego Abatantuono e Nino Frassica

Cos’è che ricrea perfettamente questo idilliaco scenario se non i film natalizi? Dal 1° Dicembre su Prime Video Improvvisamente Natale con Diego Abatantuono.

Improvvisamente Natale è una di quelle commedie natalizie che scaldano i cuori e decisamente in anni così tanto “bui e freddi”, questo film è quello che ci vuole per ritrovare la magia del Natale.

Ecco finalmente il trailer ufficiale del film Improvvisamente Natale con gli spassosi Diego Abatantuono e Nino Frassica, disponibile a partire dal 1° dicembre sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Il cast di Improvvisamente Natale

Questo nuovo film natalizio tutto made in Italy, non è classico cine-panettone che vediamo in tv in questo periodo. Improvvisamente Natale è molto di più, è una commedia romantica dai toni leggeri piacevolissima da vedere in questo periodo. Già da come si può vedere nel trailer, la location è la tipica natalizia, se non fosse per un unico dettaglio, non è dicembre, ma Ferragosto.

Cosa è disposto a fare un nonno per rendere felice la propria nipotina? Lo sa bene Abatantuono che con la sua ironia di sempre, riesce a parlare di un tema tanto delicato come il divorzio, come solo lui sa fare. Sarà sicuramente un film… Eccezzziunale… veramente. Oltre a Diego Abatantuono prenderanno parte al cast anche Violante Placido, Anna Galiena, Michele Foresta, Nino Frassica, Lodo Guenzi e l’esordiente Sara Ciocca.

Improvvisamente Natale: la sinossi ufficiale

Per chi volesse avere un’idea della trama che tratterà il film Improvvisamente Natale, prodotto dalla Notorious Pictures, in onda in esclusiva dal primo dicembre solo su Prime Video, ecco la sinossi ufficiale.

“Per Chiara il Natale è un momento speciale. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo, proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d’agosto, per una visita fuori stagione, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno… Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice…a Ferragosto!”