Hiro è scomparso, parla la figlia di Nino Frassica: “Hiro è in quella casa” | Cosa è successo

La figlia di Nino Frassica devastata dalla scomparsa di Hiro. I sospetti ricadono su una misteriosa coppia. Scopri cosa è successo.

Sono trascorse diverse settimane dall’allontanamento del gatto di Nino Frassica, Hiro, e nonostante le estese ricerche persistano e si siano messe a perquisizione alcune case di Spoleto, l’amatissimo compagno a quattro zampe della famiglia Frassica pare sia scomparso nel nulla: alcuni direbbero si sia allontanato come fanno molti gatti e che probabilmente si sia perso, ma Valentina Lubrano, la figlia del comico siciliano, ha un altro sospetto.

Pare infatti che ora sotto la lente di ingrandimento della polizia ci sia una coppia che probabilmente ha rubato Hiro durante una cena. In merito a questa dolorosa vicenda Valentina ha condiviso i dettagli del caso e rivelato alcuni sospetti.

La figlia della moglie di Nino Frassica, Valentina Lubrano ha raccontato su Instagram come stanno le cose, avvertendo i suoi follower che cose del genere possono capitare a chiunque. Ecco cosa ha detto.

Hiro è stato rapito

Valentina ha spiegato la situazione attuale e dato ai suoi follower su Instagram, durante una diretta sulla piattaforma social, il suo punto di vista e gli aggiornamenti sul caso Hiro:

“Nella casa che ci ha fornito la produzione di Don Matteo, c’era un terrazzo con un tetto e abbiamo deciso di far uscire tutti e 3 i gatti, perché sono abituati a uscire e tornano sempre. Purtroppo il tetto della nostra abitazione confinava con la finestra di una signora anziana che il 27 settembre aveva lasciato aperta la finestra e Hiro è entrato dentro. L’abbiamo saputo grazie a Cookie, il fratello più grande, che è andato davanti a quella finestra chiusa e grattava. Abbiamo pregato la signora di aprirci e ci diceva ‘ non capisco, non c’è nessun gatto qua’ ” ha detto la ragazza. “Abbiamo chiamato i carabinieri, sono stati gentilissimi, sono andati per perquisire la casa ma la signora per 40 minuti non ha aperto. Abbiamo iniziato a pensare al peggio, che l’avesse ucciso o nascosto, di tutto. I carabinieri alla fine sono riusciti ad entrare, hanno perquisito la casa, tutti gli angoli, l’hanno ribaltata e non c’era traccia di Hiro”.

Dopo questa vicenda la situazione ha preso una svolta abbastanza inquietante quando la famiglia Frassica è stata invitata a casa di una coppia che suscitava loro dei sospetti: “Veniamo invitati da una coppia a casa loro, non farò nomi. Molte persone ci avevano detto che questa coppia in passato aveva già preso gatti non loro. A casa loro abbiamo trovato dei ciuffetti di Hiro, loro non avevano un gatto.”.

La famiglia ha quindi deciso di tornare a casa di questa coppia in più occasioni, legalmente, ma nessuna traccia di Hiro, solo questi ciuffetti bianchi.