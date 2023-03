Scream 6: l’uscita di Neve Campbell ha influenzato in parte la struttura del film

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i registi di Scream 6 e lo sceneggiatore James Vanderbilt hanno lasciato dichiarazioni su come la scelta dell’attrice Campbell di lasciare Scream abbia influenzato la storia. Grande ritorno per due veterane di Scream.

In un’intervista di Variety i giornalisti hanno chiesto ai registi quanto l’uscita dal franchise di Neve Campbell abbia stravolto lo storytelling narrativo. I realizzatori del sesto episodio di Scream non si aspettavano la partenza dell’icona ma questo non ha comportato grandi problematiche. Il regista Bettinelli-Olpin ha ammesso che, per fortuna, non hanno dovuto registrare riprese extra in aggiunta dopo le dimissioni della Campbell: “E non ci sono state riprese, perché era tutto molto pre-produzione. Voglio dire, eravamo nel panico, perché stavamo perdendo la testa. Diciamo, non sappiamo cosa stiamo girando”. Gillett ha continuato l’intervista, dicendo: “Stavamo preparando due versioni di un film”.

Lo sceneggiatore Vanderbilt, seguito dal regista Gillett, ha dichiarato che:

“La sceneggiatura per il sesto film di Scream non ha subito grandi cambiamenti sulla base di personaggi che decidono di andar via. La pellicola seguirà la storia che volevamo raccontare, ed è davvero eccitante che siamo riusciti a farlo. La storia delle sorelle Sam e Tara è sempre stata la cosa che volevamo essere in primo piano in questo. Adoriamo Neve e pensiamo che sia fantastica e abbia avuto un’ottima esperienza con lei su 5. Ha bisogno di fare quello che deve fare come donna d’affari e lo supportiamo totalmente.

Il successo è avvenuto abbastanza presto nel processo. Merito della sceneggiatura, strutturalmente solida e cambiata pochissimo. Non c’è stato un grande perno… Penso che alla fine sia successo che sapevamo che, semmai, in assenza di quel personaggio, dovevamo davvero scavare più a fondo nei quattro fondamentali e rendere quelle relazioni importanti in un modo davvero emotivo. L’obiettivo era cercare di creare una connessione tra quei personaggi e il pubblico nello stesso modo in cui abbiamo creato una connessione con Gale, Dewey e Sid. Alla fine della giornata, si tratta solo di avere il tempo e il patrimonio immobiliare nella tua storia per scavare davvero in profondità. Ma no, non è stato un perno selvaggiamente drammatico”.