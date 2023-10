Brad Pitt regala casa a Jennifer Aniston: vi starete chiedendo perchè | La verità rivelata

Il costoso regalo di compleanno di Brad Pitt a Jennifer Aniston desta speranze in un ritorno di fiamma. Di nuovo amore o solo amicizia?

Ai comuni mortali, la conclusione di una storia d’amore comporta nella gran parte dei casi, più beghe che lieti fine. Non è così per alcuni personaggi VIP che riescono anche in qualche rara circostanza a mantenere ottimi rapporti e, perché no, con tanto di riconoscimenti e doni di gratitudine annessi.

E’ ciò che è successo alla storica coppia Brad Pitt e Jannifer Aniston, che dopo la rottura avvenuta nel 2005 per via dell’ingresso nel cuore dell’attore di Angelina Jolie, hanno saputo sostenere una relazione di amicizia decennale testimoniata anche dalle apparizioni pubbliche in cui i due sono sempre risultati divertiti e complici insieme.

Negli anni, le loro vite sono proseguite nelle braccia di altri partner, ma nonostante le vicissitudini personali e professionali sono stati in grado di mantenere un rapporto di stima e affetto reciproco ed è di questi giorni la notizia di un dono particolarmente costoso fatto da Pitt alla Aniston per il suo cinquantesimo compleanno.

Il matrimonio mediatico di Pitt e Aniston

Forse una delle coppie che più ha fatto sognare il pubblico, che ha sempre sperato in un ritorno di fiamma, nonostante la solidità apparente delle altre relazioni sentimentali intraprese dopo la fine del loro matrimonio.

I due divi si sono separati nel 2005, dopo il fatidico incontro tra Pitt e Angelina Jolie, avvenuto durante le riprese del film Mr and Mrs Smith. Dopo il divorzio, Brad Pitt ha messo su casae famiglia con la star di Tomb Raider, fino al divorzio avvenuto pochi anni fa. Nel mentre, Jennifer e Brad hanno sempre mantenuto ottimi rapporti tra di loro, come testimoniato durante i SAG Award del 2020, quando non solo i due si abbracciarono sul palco, ma furono paparazzati dietro le quinte felici e sorridenti.

Un regalo inaspettato ed eclatante

In occasione del suo cinquantesimo compleanno, Brad Pitt ha voluto fare alla Aniston un dono speciale. Oltre che molto dispendioso, stiamo parlando di 79 milioni di dollari, si tratta di una regalo dal forte connotato emotivo.

Secondo i media stranieri, Brad Pitt avrebbe ricomprato tempo fa, la lussuosa villa di Beverly Hills dove aveva coronato il suo amore per Jennifer, dopo aver appreso che i precedenti proprietari avevano l’intenzione di venderla. Si tratta di una dimora composta da 4 camere da letto, una piscina e un campo da tennis. Il dispendioso dono dell’attore alla sua ex è stato letto dai fan come un grande gesto di amore. Che Brad abbia ancora un debole per Jennifer? Ai posteri l’ardua sentenza.