La figlia di Monica Bellucci ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Deva Cassel, figlia maggiore di Monica Bellucci, ora fa coppia fissa con un attore Netflix. Ecco chi è.

Deva Cassel, la figlia maggiore dei celebri attori Monica Bellucci e Vincent Cassel, sembra vivere una storia d’amore da sogno con il talentuoso attore Netflix Saul Nanni. La coppietta di piccioncini ha deciso di rendere pubblica la loro relazione solo di recente, pubblicando sui loro rispettivi social foto che li ritraggono insieme.

Tutto è iniziato con una tenera foto condivisa da Saul stesso, di anni 24, che ritraeva i due in un momento intimo: ovviamente una volta pubblicata, i rispettivi follower sono impazziti e la notizia così ha fatto breccia nei cuori dei fan.

A quel punto Deva Cassel non ha potuto fare a meno di confermare la relazione con una dolcissima frase, che lei e Saul siano pazzamente innamorati l’uno dell’altra. “E’ vero, sono pazzamente innamorata di lui”.

Come si sono conosciuti

Da modella di successo, Deva Cassel sembra aver conosciuto per la prima volta Saul Nanni sul set. La figlia primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel infatti, stava lavorando come attrice per il film di Laura Luchetti presentato in anteprima al Festival di Locarno e successivamente distribuito nei cinema dopo il 24 agosto scorso, La Bella Estate per poi passare successivamente a lavorare su un nuovo set: Il Gattopardo, serie tv prodotta da Netflix anch’essa.

Nella serie, Deva interpreta il ruolo di Angelica che nella famosa trasposizione cinematografica di Luchino Visconti è stato di Claudia Cardinale, mentre Saul Nanni interpreta Tanchredi, il nipote del principe di Salina. Ed è proprio su questo set cinematografico che i due si sono incontrati ed è scattata la chimica: sembra infatti che l’intesa che i due personaggi avevano nella serie abbia superato i confini della finzione, poiché Deva e Saul ora formano una vera e propria coppia nella vita reale.

Nonostante la giovane età del ragazzo, Nanni ha già all’attivo diverse piccole pellicole e serie tv a cui ha lavorato: tra queste anche Supersex dove interpreta una versione più giovane dell’attore pornografico Rocco Siffredi. D’altra parte, Deva, seguendo le orme della madre, ha perseguito la carriera come attrice ma soprattutto come modella. In un’intervista a Vanity Fair,infatti, lo scorso agosto ha dichiarato che: “Mia madre mi dice sempre di studiare, divertirmi e seguire le mie passioni. Amo la moda, la cucina e il canto, ma il cinema è qualcosa a cui tengo e che voglio perseguire nel mio futuro”.