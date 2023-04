Grey’s Anatomy, uno storico personaggio tornerà presto

Da alcuni indizi dell’ultimo episodio, sembra che un personaggio storico di Grey’s Anatomy tornerà molto presto. Ecco di chi si tratta.

Anche dopo diciannove stagioni, Grey’s Anatomy continua ad appassionare milioni di telespettatori. La serie continua dal 2005 e oggi è probabilmente uno dei medical drama più famoso di sempre, insieme a E.R. – Medici in prima linea, Scrubs e Dottor House. Nel corso di questi anni ne abbiamo viste tantissime, tra cui l’entrata e l’addio di diversi personaggi molto amati.

Uno dei personaggi a cui il pubblico era più affezionato era senza dubbio Cristina Yang, brillante medico di origini coreane presente sin dal primissimo episodio della prima stagione. Cristina inizia a lavorare come specializzanda al Seattle Grace Hospital insieme a Meredith e gli altri personaggi storici – Alex, George e Izzy – con il sogno di diventare un cardiochirurgo di successo.

Aveva abbandonato la serie nel corso della decima stagione quando, dopo aver perso l’agognato premio Harper Avery, decide di lasciare l’ospedale e andare a lavorare in Svezia. Tuttavia, durante il finale del sedicesimo episodio della diciannovesima stagione, una rivelazione potrebbe indicare il suo ritorno.

Greys’ Anatomy, Cristina Yang torna nella serie?

Durante il sedicesimo episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, si scopre che Cristina ha inviato delle scorte di nuovi medicinali al team gestito da Addison. I farmaci sono accompagnati da una lettera, che rivela al pubblico che dopo la sua partenza, Cristina è sempre rimasta in contatto con i suoi ex colleghi.

Si tratta di un’informazione molto importante, dal momento che dopo la sua uscita questo personaggio non era più tornato neanche per un breve cameo – si era vista solo di spalle nell’undicesima stagione durante il funerale di Derek – e ormai non veniva neanche più nominato da anni. L’ultima volta era stata nella diciassettesima stagione, quando Owen rivela che lo aveva contattato per degli aggiornamenti sullo stato di salute di Meredith, che aveva contratto il Covid ed era in coma.

Per il momento non si sa se Cristina Yang tornerà veramente nei prossimi episodi della serie, ma sicuramente sarebbe una scelta narrativa molto interessante e sarebbe bellissimo vederla di nuovo lavorare al fianco di Addison, anche se non ci sarà una reunion con la migliore amica Meredith, dato che anche Ellen Pompeo ha lasciato il cast. Dopo Grey’s Anatomy, Sandra Oh ha continuato a recitare, riscuotendo grande successo. Il suo riconoscimento più importante è stato la vittoria del Golden Globe nel 2018 per la serie Killing Eve.