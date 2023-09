McConaughey e Harrelson sono fratelli?

Woody Harrelson e Matthew McConaughey fratelli? Intervistato sull’argomento, la verità la racconta direttamente Matthew McConaughey

Hanno spesso e volentieri recitato insieme, dalle due alle tre volte: nel 1999 per il film di Ron Howard EdTV e nel 2014 per la prima stagione della serie televisiva True Detective, mentre l’ultima è di quest’anno in una serie televisiva comedy per Apple TV dal titolo profetico, Fratelli da un’altra madre.

Ma ciò che ha calcato e sottolineato una somiglianza impressionante tra i due divi di Hollywwod è sicuramente la serie True Detective. Amici per la pelle e ora forse anche di più, a seguito di alcune dichiarazioni espresse di recente dallo stesso McConaughey che ha paventato un legame familiare con l’amico di sempre Woody Harrelson.

Esiste una buona probabilità che i due attori di True Detective siano figli dello stesso padre, ha detto McConaughey in un’intervista sulla podcast Lets Talk Off Camera di Kelly Ripa. Un test del Dna è in programma, anche se la star premio Oscar per Dallas Buyers Club è riluttante: “Woody – ha spiegato McConaughey – ha meno da perdere”. Per lui invece una conferma sarebbe uno shock: “Perderei l’uomo che per 53 anni ho considerato mio padre“.

Il bandolo della matassa

Tutto è cominciato quando, qualche anno fa, le due famiglie erano in vacanza assieme in Grecia. Quella volta c’era anche la mamma di Matthew: “Si parlava di quanto le nostre famiglie fossero vicine e mamma se ne esce con un ‘Woody, io conobbi tuo padre’. Con una pausa speciale dopo quel ‘conobbi’. “Era un ‘conobbi’ pesante“, ha detto Matthew McConaughey.

Da allora i due attori hanno cominciato a indagare nelle rispettive storie familiari e scoperto che il padre di Woody Harrelson, rilasciato di prigione, era tornato a casa nello stesso periodo in cui i genitori di Matthew stavano attraversando una crisi coniugale culminata in un divorzio. Sono saltate fuori ricevute di luoghi in Texas dove la coppia clandestina si sarebbe potuta incontrare e i sospetti hanno acquistato ulteriore concretezza.

Un’amicizia storica e fraterna

“Dove io comincio e lui finisce, dove lui comincia e io finisco: è sempre stata una linea confusa. E questo fa parte del nostro bromance“, l’amicizia fraterna tra uomini che da decenni contrassegna i rapporti tra i due attori: “I suoi figli mi chiamano zio Matthew, i miei lo chiamano zio Woody. Quando vedi le foto di famiglia facilmente ci scambiano uno per l’altro“, ha aggiunto McConaughey.

Il padre di Harrelson era un poco di buono: è stato più volte in prigione, l’ultima con una condanna all’ergastolo nel 1981 per l’assassinio di un giudice ed è morto in carcere nel 2007. I genitori dell’attore divorziarono presto: “Lui – ha detto Woody Harrelson – non ha mai fatto molta parte della mia vita“.