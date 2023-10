Ultimo al Grande Fratello | Rivelazione inaspettata nella casa

Un membro della casa del Grande Fratello ha citato il cantautore italiano.

Una concorrente del Grande Fratello ha voluto citare Ultimo nel corso della trasmissione: ecco perché.

Nel corso della diretta del Grande Fratello una concorrente della casa ha citato Ultimo. Si sta parlando per la precisione di Anita Olivieri, che ha citato il noto cantautore italiano nel corso di una discussione riguardante anche il suo ex fidanzato storico con cui ha avuto una storia di circa dieci anni Edoardo Sansone. Ecco cosa c’è dietro.

Anita Olivieri cita Ultimo al Grande Fratello: il motivo

Anita Olivieri ha citato Ultimo al Grande Fratello, con i più che si sono chiesti il motivo preciso dietro tutto ciò. La regia del reality show di Canale 5 ha cercato di censurare tutto, con le dichiarazioni della concorrente che sono però comunque trapelate provocando negli spettatori diversi interrogativi.

Nello specifico, l’ex di Anita Edoardo Sansone avrebbe avuto una relazione con Federica Lelli, a sua volta ex fidanzata proprio di Ultimo alla quale il cantante aveva dedicato in passato diverse delle sue più importanti canzoni. A rendere pubblico questo retroscena è stata dunque proprio Anita Olivieri. Queste le sue parole nel corso di una conversazione avuta con Angelica, Letizia e Rosy riguardo al suo ex fidanzato e a Ultimo:

“Tra tutte le ragazze che ci sono al mondo doveva mettersi proprio con quella che mi rovina il cantante, lui era il mio cantante preferito. Adesso però faccio fatica ad ascoltare le sue canzoni e questo mi rode. Anche perché loro si sono lasciati ovviamente, la sua attuale ragazza mi piace molto di più. Non perché abbia qualcosa contro Lelli, ma Jacqueline è proprio diversa. Lui ha detto di esserci stato insieme cinque o sei mesi, tra tutte proprio lei“.

Grande Fratello: i nominati dell’ultima puntata

Gli immuni per la Casa sono Ciro, Letizia, Fiordaliso e Alex. A loro si aggiungono Garibaldi e Anita, preferiti per la nostra Cesara. #GrandeFratello pic.twitter.com/NEoVWOBd1E — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2023

Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 23 ottobre non sono ovviamente mancate le sorprese. Per quanto riguarda le nuove nomination, non rappresenta certamente una novità il nome di Beatrice Luzzi. Nell’ultima puntata ad essere finiti in nomination erano stati anche Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina Modini, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Tra i preferiti del pubblico sono invece risultati Ciro Petrone, Fiordaliso, Letizia Petris, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, con gli ultimi due che hanno tra l’altro ricevuto l’immunità anche da parte di Cesara Buonamici.

Tornando ai nominati, a fare compagnia a Beatrice Luzzi è Massimiliano Varrese, con il meno votato che sarà il secondo candidato all’eliminazione con Valentina Modini. Resta infine il mistero intorno alla figura di Jane Alexander, che stando ad Alfonso Signorini sarebbe dovuta entrare nella casa già da un paio di settimane e della quale sembrerebbero essersi perse le tracce.