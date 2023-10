Massimiliano Varrese indiavolato, spunta un retroscena clamoroso: “Estromesso dal film”

Il caso riguardante l’attore e ballerino italiano: contro di lui anche il regista.

Massimiliano Varrese al centro delle critiche per i dissidi con Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello. Fa discutere in queste ore il caso riguardante Massimiliano Varrese. L’attore e ballerino italiano è stato protagonista all’interno della casa de Il Grande Fratello di un diverbio con Beatrice Luzzi. A difendere l’attrice italiana e a scagliarsi in maniera piuttosto chiara contro Varrese è stato Gabriele Lazzaro, attore e regista che ha condiviso con Luzzi il set di Vivere e che interpreta nella nota soap opera il personaggio di Paolo.

Massimiliano Varrese e il retroscena sul film di Gabriele Lazzaro

Nella casa de Il Grande Fratello sembra non accennare a placarsi lo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Ad intervenire in difesa dell’attrice classe 1970 è stato dunque il collega Gabriele Lazzaro, che ha mostrato tutto il proprio disappunto nei confronti degli atteggiamenti tenuti di recente da Massimiliano Varrese tramite alcune storie condivise sul proprio profilo Instagram e facendo anche riferimento a quanto già raccontato nel corso di una vecchia intervista per Novella 2000 in merito ad un progetto in fase di sviluppo proprio con Varrese. Queste le sue parole:

“Ma il Varrese al Grande Fratello è lo stesso che avrebbe dovuto firmare insieme a me la regia di un cortometraggio sul ‘perdono’? Si tratta della stessa persona che tiene corsi per insegnare a lavorare sulle proprie emozioni? Visti gli attacchi gratuiti contro Beatrice Luzzi ben felice di aver estromesso Massimiliano dal mio film“.

Lazzaro ha poi proseguito:

“Il giorno in cui è uscito di scena dal progetto in un post ha parlato di ingratitudine scrivendo forse contro di me ‘Non dare perle ai porci’. Sante parole. Comunque Bea è una grande. Per fortuna prima che entrasse nella casa l’avevo messa in guardia da dinamiche che conosco e che anche io ho subito“.

Lui ex attore di ‘Vivere’, attualmente regista, molto amico di Beatrice, con cui devono girare un film appena lei uscirà dalla casa. Forse stiamo iniziando a capire da dove derivi tutto l’astio (?) pic.twitter.com/P1TcB6XHnP — Paola. (@Iperborea_) October 12, 2023

Le dichiarazioni di Varrese all’indirizzo di Adriana Volpe

Gabriele Lazzaro ha voluto difendere Beatrice Luzzi anche dalle parole di Adriana Volpe, che si era detta poco convinta in merito alle parole di Luzzi sulla scelta di rinunciare ad un suo ruolo e di conseguenza a tanti soldi solo per non interpretare più un personaggio cattivo. Questa la difesa di Gabriele Lazzaro:

“Adriana Volpe mi spiace contraddirti. Da ex attore di Vivere confermo che Bea ha deciso di sua iniziativa di non continuare a lavorare nella soap. Il personaggio interpretato le stava stretto, perché troppo lontano dai suoi valori e dalla sua personalità. Non c’è nulla di strano nell’aver sostenuto il provino per Elisa di Rivombrosa: quello della fiction in costume era sì un ruolo cattivo ma in costume, legato ad un’altra epoca storica e per questo meno realistico e compromettente della Eva Bonelli di Vivere“.