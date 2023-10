“Milano non è sicura”: l’allarme lanciato dall’influencer | Una città pericolosa

Una nota influencer del mondo di Instagram si è sfogata, raccontando che secondo lei Milano non è una città sicura e che potrebbe trasferirsi.

Milano è una delle città più grandi e importanti d’Italia, ma purtroppo anche un luogo dove la criminalità è molto presente. Da quando esistono i social, tantissime persone hanno espresso i propri dubbi e le proprie paure riguardo alla sicurezza del capoluogo lombardo e solo pochi giorni fa ha alzato la voce anche Natalia Paragoni.

La giovane oggi è popolarissima sui social (in particolare su Instagram, dove conta oltre un milione di follower) ma è salita alla ribalta qualche anno fa grazie a Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, a ogni edizione sforna una generazione nuova di influencer, che si fanno conoscere anche al di fuori della televisione e dei social.

Come molti vip, Natalia Paragoni vive a Milano, ma nelle scorse ore ha dichiarato di non sentirsi più tanto sicura riguardo a questa scelta. Secondo lei, infatti, la città è troppo pericolosa e non è adatta a lei, che è da poco diventata mamma.

Natalia Paragoni, i dubbi se lasciare Milano

Nelle scorse ore Natalia Paragoni ha pubblicato alcune stories su Instagram, dove ha criticato fortemente Milano, la città in cui abita ormai da anni. L’influencer è legata ad Andrea Zelletta e la coppia ha appena avuto una bambina, che ha chiamato Ginevra. Adesso, quindi, la giovane deve preoccuparsi anche di un’altra persona oltre che di se stessa e per questo ha detto che forse lascerà Milano insieme alla famiglia.

Ha spiegato che secondo lei la città sta diventando sempre più pericolosa, non solo la periferia, ma in particolare il centro, dove abita. Per questo, ha aggiunto che forse lei e il compagno si potrebbero trasferire insieme alla figlia in provincia, così da avere uno stile di vita in generale più tranquillo.

Le sue dichiarazioni hanno immediatamente scatenato un dibattito tra i follower: c’è chi ha condiviso la decisione di trasferirsi (la showgirl ha nominato Monza come possibile alternativa) e chi l’ha criticata, spiegando che per il lavoro che svolgono lei e Andrea Zelletta e per tutti gli spunti che in generale Milano offre, non dovrebbero andarsene. Per il momento, la coppia non ha rivelato altro e non è chiaro se davvero troveranno un’altra casa: forse si trattava solo di uno sfogo del momento in seguito a una brutta esperienza.