Natalia Paragoni su tutte le furie: Andrea Zelletta non doveva farlo | “Lo odio”

L’influencer si è sfogata sui suoi social e ha postato un video con il suo compagno che ha fatto sorridere molti. Ecco cosa ha fatto la neo mamma.

Natalia Paragoni, l’influencer italiana molto seguita su Instagram, è diventata neo mamma della piccola Ginevra. La vita da madre ora è molto impegnativa e a volte potrebbe capitare che voli qualche parolina, soprattutto con il proprio compagno di vita.

Questo è quello che è successo tra Natalia Paragoni e il padre della piccola Ginevra, Andrea Zelletta.

Recentemente infatti, la giovane mamma ha dovuto affrontare nuove sfide quotidiane che sicuramente prima di partorire, non esistevano nella sua vita, e ha deciso comunque di condividerle con i suoi follower: un pò per sensibilizzare e normalizzare la vita dopo il parto, sia per una donna che per una coppia, sia per sfogare un pò della tensione che potrebbe crearsi in casa.

Alcune di queste sfide infatti, sono state spesso oggetto di scherzi tra lei e il suo compagno Andrea Zelletta. Ecco infatti cosa ha postato.

Il caffè che manca

Natalia Paragoni è diventata molto impegnata nel suo nuovo lavoro: fare la mamma della piccola Ginevra. Mentre cerca di conciliare i molteplici impegni della sua nuova vita, talvolta stanca e irritabile, si ritrova a sfogare un pò della sua stanchezza addosso al suo compagno di vita, nonché padre di Ginevra: Andrea Zelletta. Recentemente infatti è accaduto che in una mattinata apparentemente tranquilla, l’influencer Natalia Paragoni ha mostrato il suo desiderio di prendersi un caffé in tutta pace e godersene il momento di silenzio mentre la sua bambina finalmente dormiva nel suo lettino.

Tuttavia, Andrea Zelletta ha messo un freno a questo suo desiderio con un’azione inaspettata. Quest’episodio è stato postato sottoforma di video sul profilo della coppia e si può vedere chiaramente l’espressione infastidita sul volto di Natalia Paragoni che poi ha raccontato il motivo del suo fastidio: “La cosa che odio di Andrea al mattino, è questo momento: quando mescola il caffé…mamma mia è insopportabile! Io stavo lavorando tranquilla, Ginevra dorme, in casa c’era tutto silenzio e lui cosa fa? Dovete capire che non si tratta di pochi minuti…”. Questo simpatico siparietto è stato sicuramente un momento di gioco tra la coppia che sicuramente potrebbe capitare a tutti.