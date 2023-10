Le due dame più belle di Uomini e Donne | Lo dice lui

Il cavaliere svela quali sono per lui le due dame più belle del dating show.

Le due dame più belle di Uomini e Donne secondo il cavaliere. Nel parterre di Uomini e Donne di Maria De Filippi è tornata una persona che non stava partecipando all’attuale edizione dello show di Canale 5 e che aveva già preso parte al programma nel 2021. Si sta parlando di Marcello, che è tornato di nuovo single e che ha voluto affrontare alcuni argomenti relativi al dating show.

Le due dame più belle di Uomini e Donne secondo Marcello

Rispetto all’esperienza avuta due anni fa, Marcello si è mostrato molto più simpatico e sorridente oltre che più sicuro di sé. Prima di tutto il cavaliere ha voluto rivelare quali sono secondo lui le due dame più belle di Uomini e Donne, facendo nello specifico i nomi di Roberta De Padua e di Cristina Tenuta.

Tornando invece al 2021, il cavaliere era allora molto più ingenuo e maggiormente esposto a giudizi esterni anche a causa della sua grande sensibilità. Attualmente Marcello è maggiormente pronto forte di una nuova consapevolezza, con il diretto interessato che ha aggiunto di essere rimasto in buoni rapporti sia con Ida Platano. Un accenno è poi stato fatto anche a Isabella Ricci, con cui era stato stretto un profondo legame di amicizia due anni fa ma con cui i rapporti sembrerebbero ormai essersi arenati.

Chi è Marcello Messina di Uomini e Donne

Marcello Messina ha dunque fatto il suo ritorno a Uomini e Donne. Il cavaliere aveva partecipato al dating show nel 2021 prevalentemente nelle vesti di corteggiatore di Ida Platano, anche se il periodo della loro conoscenza non durò purtroppo a lungo.

Quarantanovenne originario di Torino, l’uomo vive e lavora nella sua città natale come agente immobiliare, un settore nel quale si trova ad operare ormai da diversi anni. Grazie all’esperienza a Uomini e Donne, Marcello ha iniziato ad essere molto seguito anche sui social, con il suo profilo Instagram che conta quasi cinquantamila follower. In merito invece alla sua vita privata Messina non ha mai fornito di recente molti dettagli, con il cavaliere che è però sicuramente tornato single prima della nuova apparizione ad Uomini e Donne: dopo la burrascosa fine del rapporto con Ida Platano Marcello sembrerebbe dunque pronto ad aprire il proprio cuore ad una nuova dama.

Proprio in merito a Ida Platano, i due hanno finito con il mostrarsi piuttosto incompatibili rendendosi protagonisti di numerosi scontri. Una situazione che ha presto portato al definitivo allontanamento tra i due.