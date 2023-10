Il compleanno di Re Carlo III si avvicina: ecco come si svolgerà l’evento

Gli anni passano anche per il Re d’Inghilterra e si lavora alla lista degli invitati al compleanno. Come festeggerà i suoi 75 anni?

Mancano poco più di due settimane ai festeggiamenti previsti per il compleanno di Re Carlo III d’Inghilterra e Buckingham Palace fervono i preparativi per la sua festa. Il primo interrogativo a destare la curiosità dell’opinione pubblica britannica riguarda la presenza o meno di Harry e Meghan a festeggiare il sovrano nel suo 75esimo compleanno.

Forse il dubbio è legato al fatto che Harry sembra non essere più da molto tempo presenza gradita a palazzo e soprattutto in un giorno di festeggiamenti potrebbe urtare il clima di serenità richiesto per l’occasione. Nel frattempo, però il Re sta lavorando ad una iniziativa speciale che vuole portare a termine proprio in vista dei festeggiamenti, che merita attenzione per via del carattere umanitario che racchiude.

Un’iniziativa dedicata allo spreco alimentare

Re Carlo III festeggerà il suo 75esimo compleanno con un progetto che ha a che fare con lo spreco alimentare, infatti, il sovrano si è sempre molto preoccupato del tema della povertà nel suo Paese. Stando a quanto riportano voci vicine a Palazzo, proprio il 14 novembre, Carlo svelerà il Coronation Food Project ed effettuerà una cospicua donazione privata affinché l’iniziativa possa essere avviata nel migliore dei modi.

Il re si sta concentrando su questo nuovo progetto perché l’Inghilterra, stando ai dati divulgati da vari sondaggi, avrebbe da tempo il primato di Paese europeo che spreca più cibo in assoluto.

Che cos’è il Coronation Food Program

Nelle stanze di Buckingam Palace è noto lo spirito ambientalista e anti-spreco del Re. Sembra infatti – riporta Adnkronos – che king Charles, che a colazione beve té e mangia dolci alla frutta, chieda tutte le mattine sempre la stessa torta, anche per una settimana di seguito, finché non finisce, fino all’ultima fetta. Un comportamento esemplare quello del re che punta a ridurre al massimo lo spreco alimentare in tutto il Regno Unito, che è il Paese d’Europa che butta via più cibo.

E così, in occasione dei suoi 75 anni, il prossimo 14 novembre svelerà il Coronation Food Project. Scrive il Daily Mail: saranno 8, per adesso, gli hub alimentari che saranno lanciati in tutta la nazione, con i primi quattro a Londra, Liverpool, Glasgow e Irlanda del Nord. E altri seguiranno presto a Cardiff, Leeds, Birmingham e Milton Keynes.

A supervisionare il progetto, Carlo ha chiamato Dame Martina Milburn, che ha appena terminato il suo mandato come amministratrice delegata del Prince’s Trust, l’organizzazione benefica fondata da Charles per aiutare i giovani. A lei, Sua Maestà ha chiesto, all’inizio di quest’anno, di esplorare i modi per ridurre le 12 milioni di tonnellate di cibo sprecate ogni anno nel Regno Unito e aiutare i circa 14 milioni di britannici che vivono in povertà alimentare. Il Coronation Food Project dovrebbe durare cinque anni e mira a fornire 200 milioni di pasti all’anno.