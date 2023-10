Natalia Paragoni svela il nuovo tatuaggio: cosa significa

L’influencer Natalia Paragoni ha rivelato di essersi fatta un nuovo tatuaggio: è dedicato a una persona davvero speciale.

Con oltre un milione di follower, Natalia Paragoni è una delle influencer italiane più seguite. Ha solo 25 anni, ma da diverso tempo è famosissima e seguita da una folta schiera di fan che aggiorna regolarmente su come procedono le sue giornate, tra lavoro e vita privata. Originaria di Morbegno, in provincia di Sondrio, ha iniziato a lavorare in televisione, quando è stata scelta per Uomini e donne.

In realtà, il sogno dell’influencer è sempre stato quello di lavorare nella musica, ma dopo alcune esperienze come modella e in tv, ha capito quale ruolo le stesse davvero bene. Deve la sua fama al dating show di Maria De Filippi, a cui ha partecipato nel 2019. Qui ha conosciuto Andrea Zelletta, che alla fine è diventato il suo fidanzato.

La coppia ormai sta insieme da diversi anni e da poco ha avuto anche una figlia, Ginevra. Proprio a lei, che è ancora piccolissima, ha voluto dedicare ben due tatuaggi, che ha mostrato ai follower su Instagram.

Natalia Paragoni, i due tatuaggi dedicati alla figlia

Da quando ha partorito, Natalia Paragoni adora mostrare ai follower come procedono le sue giornate ora che è diventata mamma. Le piace dare consigli su come gestire al meglio al tempo e su come dividersi i compiti insieme al compagno, così che la famiglia possa funzionare al meglio.

Alla modella piacciono molto i piercing e i tatuaggi e ne ha diversi. A proposito, nelle scorse ore ha voluto mostrare ai follower alcune novità riguardo al suo fisico, che sta cambiando molto dopo la gravidanza. Ha mostrato che ha rimesso il piercing all’ombelico e ha annunciato che si è fatta due tatuaggi nuovi, entrambi dedicati alla figlia.

La bambina si chiama Ginevra, ma lei l’ha soprannominata dolcemente “Carciofina“: per questo si è tatuata lungo il dorso della mano un piccolo disegno di un carciofo stilizzato e la scritta “Ginevra”. Si tratta di un gesto d’amore molto tenero e i fan hanno apprezzato questa sua decisione. Infine, l’influencer ha svelato alcuni suoi segreti da mamma, dalle questioni di casa a come fare la spesa comodamente portando anche la figlia con sé. Il trucchetto? Una fascia elastica porta-bambini, che le consente di tenere in braccio la neonata, ma di mantenere le mani libere.