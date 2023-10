Gli ascolti tv condannano Pino Insegno | E chi è andato bene?

L’esordio della stagione invernale televisiva comincia a dare i primi risultati: bene Belve, incerto Insegno. Il dettaglio

Le attese delle reti generaliste sono alte, soprattutto dopo un’estate di rivoluzionamento generale, in cui i vari programmi di punta (e non) hanno visto interventi modificativi, soprattutto a livello di conduzione.

Ma nella preposta televisiva di questo autunno 2023 rientrano anche nuove fiction e serie tv, che sembrano dare del filo da torcere agli show più conclamati.

Ad esempio, Morgane – Detective geniale in onda su Rai Uno vince la prima serata seppur senza eccellere: 2.3 milioni utenti e il 14.7% di share. Fast & Furious 9 invece su Canale Cinque coinvolge 1.7 mln di spettatori con l’11.1%.

Per quanto riguarda i talk show, grande attesa per la nuova edizione di Belve, condotta come sempre da Francesca Fagnani, partita con ospiti “big”, ma anche per il ritorno in Rai del discusso Pino Insegno con il Mercante in Fiera. Vediamo in dettaglio

Bene Belve, meno il Mercante in Fiera

Parte a razzo Belve – Rai Due – che ottiene quasi gli stessi risultati della rete ammiraglia Mediaset: ha avuto 1.637.000 spettatori con il 10% di share. Evidentemente la formula della Fagnani si dimostra vincente, complice anche un grande spinta mediatica, che promuove in rete e sui social gli esiti delle interviste agli ospiti.

Nello scontro tra i talk, Giovanni Floris su La7 ha la meglio su Bianca Berlinguer in onda su Rete Quattro. Non decolla invece Pino Insegno con il suo ritorno al mercante in Fiera: disastroso 2%. Da 638mila spettatori della prima puntata (3.4%), passa ad averne 364mila. Vedremo quindi cosa deciderà di fare mamma Rai con il conduttore, mentre il pubblico sembra rimpiangere vecchi conduttori.

Il confronto del pomeriggio

Atteso anche il match tra rotocalchi pomeridiani. A scontrarsi i grandi titani Mediaset e Rai. Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque perde quota nei confronti di Matano e La Vita in Diretta, che si conferma sempre in testa negli ascolti. Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.275.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e di 1.198.000 utenti (13.7%) nella seconda.

Tra i ritorni, anche Caterina Balivo su Rai 1 che non ottiene i risultati sperati, restando sempre sotto al 13% e sembra non essere per lei ancora “La volta buona“. Per Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.602.000 telespettatori (22.9%); Uomini e Donne ha registrato 2.330.000 utenti (24.6%); Amici DayTime ha avuto 1.771.000 spettatori (21.5%). Visti i risultati sicuramente ci saranno altre scelte strategiche pronte a scendere in campo da ambo le emittenti.