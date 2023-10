Grande Fratello, Jane Alexander non si unisce al cast?

L’attrice Jane Alexander avrebbe rifiutato di partecipare al Grande Fratello: ecco come sono andate le cose.

Il Grande Fratello è cominciato da circa un mese e questa edizione sembra star regalando grandi emozioni. A differenza dell’anno scorso, questa volta il cast scelto da Alfonso Signorini sembra azzeccato, così come la decisione di mescolare vip a persone comuni. Poco tempo fa il conduttore aveva proposto anche a Jane Alexander di unirsi ai concorrenti e lei aveva risposto che doveva pensarci su.

Quest’anno ci sono stati grandi cambiamenti nel format, non solo tra i concorrenti, ma anche tra gli opinionisti, dove ora spicca Cesara Buonamici, storica conduttrice del TG 5. Nelle ultime settimane, i vari concorrenti stanno iniziando a far parlare di sé, in particolare Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin e Beatrice Luzzi.

Proprio per controbattere all’attrice di Vivere, a Jane Alexander era stata data l’opportunità di entrare temporaneamente nella casa per chiarirsi con la collega. A quel punto, il conduttore le aveva chiesto se fosse intenzionata a rimanere: adesso avrebbe deciso, ma a quanto pare la risposta non è positiva.

Jane Alexander, perché non partecipa al Grande Fratello

Sembra che alla fine Jane Alexander ci abbia ripensato e che quindi quest’anno non parteciperà al Grande Fratello. Il suo ingresso nella casa sembrava già deciso – solo da ufficializzare – ma all’ultimo ci sarebbe stato un dietrofront. I motivi non sono stati rivelati, ma sembra che al centro di tutto ci sia la carriera.

L’artista inglese aveva partecipato al reality già qualche anno fa, ma alla fine se n’era pentita, rivelando che era stata una cattiva decisione che le aveva fatto perdere molte opportunità lavorative: “Il reality mi ha rovinata come attrice, visto che per due anni non ho lavorato“, aveva rivelato, come riportato da Anticipazionitv.it. Per questo, quindi, questa volta non avrebbe accettato l’offerta di Alfonso Signorini (già in molti sui social si erano lamentati che sarebbe stata incoerente se avesse deciso di partecipare allo show) in vista forse di altri progetti. Lo share, tuttavia, quest’anno continua a salire e quindi forse il presentatore potrà fare la stessa offerta ad altri vip altrettanto importanti.

L’attrice vanta un discreto curriculum nel mondo dello spettacolo, ma oggi è nota al pubblico televisivo soprattutto per il ruolo della marchesa Lucrezia nella fiction Elisa di Rivombrosa, che ha interpretato nei primi anni Duemila. Qui era l’antagonista della serie e recitava al fianco di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.