Grande Fratello: Massimiliano Varrese maschilista? | Prove schiaccianti dal passato

L’attore Massimiliano Varrese è rinchiuso nella casa del Grande Fratello e si è da poco separato dalla conduttrice Valentina Melis. Lei, dopo avergli scritto una lettera commovente, ha lanciato una frecciatina sui social che ha attirato l’attenzione.

Massimiliano Varrese e Valentina Melis sono l’ennesima coppia del mondo dello spettacolo che è scoppiata. Nell’ultimo periodo, infatti, le separazioni in questo ambiente sono numerose e non solo in Italia: basti pensare a Tiziano Ferro e Victor Allen o a Sophie Turner e Joe Jonas, oppure semplicemente a Francesco Totti e Ilary Blasi, che ancora oggi non sembrano essere giunti a un accordo pacifico.

Massimiliano Varrese e Valentina Melis sono stati insieme per tanti anni e nel 2017 hanno avuto anche una figlia, Mia. Lui è diventato popolare grazie alla televisione, partecipando a fiction come Carabinieri e Pezzi unici, ma poi è sbarcato anche al cinema: il suo ultimo film è Il figlio più piccolo e risale al 2010. Lei, invece, ha iniziato recitando nelle pubblicità, ma poi è diventata un’attrice sempre più importante, per il cinema e la tv. Dal 2003, inoltre conduce diversi programmi, per Mediaset e Sky.

L’attore al momento sta partecipando al Grande Fratello e l’ex compagna gli ha fatto recapitare una lettera molto toccante. In seguito, però, ha fatto molto parlare dopo la risposta che ha dato a un commento di una fan sui social.

Massimiliano Varrese, la risposta di Valentina Melis davanti alla rottura

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha letto la lettera che l’ex moglie Valentina Melis gli ha consegnato. Si trattava di uno scritto molto dolce, che ha commosso lui e il pubblico, soprattutto nella parte dedicata alla piccola figlia che hanno insieme. Tuttavia, solo poche ore fa la situazione sui social è degenerata.

Una fan ha scritto a Valentina Melis in un commento su Instagram: “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese” e lei ha replicato: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati“. La conduttrice, quindi, ha ribattuto in un modo inaspettato, dopo la bella lettera scritta.

la ex moglie del guru ha ragione pic.twitter.com/gsVMb7M38c — m 👹 vs uni (@itsmc17) October 10, 2023

Questo commento è stato poi ripostato anche sugli altri social, in particolare su Twitter. Sembra, infatti, che il pubblico trovasse questa coppia male assortita, con dei caratteri troppo diversi. Al momento lei non ha replicato ufficialmente a questo commento e non sembra neanche che lui ne sia venuto a conoscenza dall’interno della casa.