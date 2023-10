Imprevisto a Tale e Quale Show, gelo in studio | Nessuno si aspettava una cosa così

Imprevisto nel corso del programma di Rai Uno, Tale e Quale Show. Nessuno si aspettava una cosa del genere.

Problemi a Tale e Quale Show: preoccupa la situazione di un concorrente. Di recente è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show. Nel corso del programma vi è però stato un inatteso imprevisto che riguarda da vicino uno dei concorrenti e che potrebbe portare a cambiamenti significativi in vista della prossima puntata dello show. Ecco cosa è successo.

Tale e Quale Show: imprevisto per un concorrente

La sesta puntata di Tale e Quale Show si ritroverà ad avere un concorrente in meno. Per la precisione si sta parlando di Scialpi, che nel corso dell’ultima puntata è stato costretto ad un vero e proprio ritiro forzato per via di una raucedine e di una brutta caduta.

Nell’ultima puntata del programma il cantante era vestito da Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Oltre a non essersi potuto esibire a causa di un serio problema alle corde vocali, secondo quanto riferito anche da TvBlog il diretto interessato si è anche infortunato ad una gamba dopo essere scivolato. Il risultato è che Scialpi è costretto al riposo a casa, con la conseguente assenza alla prossima puntata di Tale e Quale Show e con il cantante che a differenza di quanto accaduto con Maria Teresa Ruta (sostituita dalla figlia Guenda Goria) non verrà sostituito da un altro concorrente:

“Stando a quanto riferito da TvBlog la gara prosegue con i dieci artisti rimasti. Scialpi dunque non verrà sostituito. Mancano ormai soltanto tre puntate alla fine di questa serie. L’ultima vedrà poi i cinque migliori di quest’anno che se la vedranno con i cinque migliori dell’anno passato. Questa è la tradizionale sfida dei campioni di fine serie“.

Tale e Quale Show: il vincitore della quinta puntata e le prossime imitazioni

Felicità ed emozioni alle stelle per Lorenzo Licitra che vince la quinta puntata di #taleequaleshow 🌟 pic.twitter.com/tCalQQeJYH — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

La quinta puntata della trasmissione Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti è stata vinta da Lorenzo Licitra. L’ex vincitore di X-Factor è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria grazie alla sua interpretazione del successo di Alex Baroni Cambiare, un pezzo con il quale il cantante partecipò al Festival di Sanremo nel 1997.

Per quanto riguarda invece le imitazioni della prossima puntata, lo stesso Licitra dovrebbe interpretare Michael Jackson. Jo Squillo e Ginevra Lamborghini vestiranno i panni rispettivamente di Mina e di Madame, mentre Alex Belli interpreterà invece Toto Cutugno. Pamela Prati sarà Carmen Miranda, con Luca Gaudiano e Ilaria Mongiovì che si trasformeranno invece in Tananai e in Marcella Bella.