Giulia De Lellis e la chirurgia estetica: l’influencer confessa cosa ha fatto

Il segreto di una pelle incredibilmente liscia e senza rughe? Il botox. Senza mezzi termini lo rivela l’influencer Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis non nega l’evidenza e lo dichiara apertamente: non c’è altro rimedio per avere una pelle liscia e senza rughe se non il botox e bacchetta chi si nasconde e mente, dichiarandosi come “tutta naturale”, anche quando il merito è di qualche ritocchino.

La sua dichiarazione così onesta è stata apprezzata dai suoi follower, anche perché l’influencer ha affermato di essere una grande fan dei ritocchini, soprattutto se effettuati con coscienza e con l’obiettivo di un risultato discreto. Rispondendo alle domande di alcuni fan che le chiedevano quale fosse il segreto del suo incarnato perfetto, Giulia ha candidamente spiegato quindi di dover ringraziare il botox.

“Raga comunque è la magia del botox, non ho fatto nulla alle ciglia e o alle sopracciglia… E chi dice di non farlo con la fronte paralizzata mente (nonostante non ci sia nulla di male). I cosmetici non fanno miracoli… Diffidate da chi dice il contrario” ha confessato la De Lellis in una stories su Instagram.

La body positivity della De Lellis

Con la sua ammissione, la De Lellis ha dichiaratamente lanciato una frecciatina ad alcune colleghe che invece celano gli interventi effettuati, in alcuni casi anche clamorosamente visibili. Si pensi alla recente intervista di Patty Pravo a Belve, dove ha sorprendentemente negato il ricorso ai ritocchi estetici.

Non è la prima volta che Giulia De Lellis mette a nudo le proprie insicurezze sui social e di aver cercato una rassicurazione estetica anche attraverso interventi chirurgici, come quello effettuato al seno, per acquisire maggiore sicurezza e autostima.

Una soluzione per i problemi di acne

La 27enne romana quindi si è mostrata una paladina della chirurgia estetica, ma anche di alcuni piccoli interventi meno invasivi, soprattutto se volti a risolvere una problematica fastidiosa e sicuramente condizionante come l’acne. In particolare, Giulia ha postato in passato scatti totalmente al naturale, accendendo i riflettori su un problema che affligge milioni di giovani donne.

“Senza filtro e senza inganno. Perché ho provato ad ingannare anche me stessa ogni tanto e ho ringraziato Photoshop come nessuno mai. Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra” ha scritto Giulia e per aiutare chi come lei deve fare i conti quotidianamente con cicatrici ed irritazioni cutanee, Giulia ha anche lanciato una linea di skincare ad hoc.