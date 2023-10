Mara Venier truffata sul web: “Voglio chiedere i danni”

L’immagine della conduttrice utilizzata sui social per un video fake a scopo di truffa.

Mara Venier vittima sui social di un video fake messo su da un gruppo di truffatori. Bruttissima disavventura per Mara Venier. La conduttrice televisiva è stata protagonista suo malgrado di un video fake realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che la vede invitare gli italiani ad investire in un progetto finanziario ovviamente inesistente. La Venier ha immediatamente denunciato la cosa, con la diretta interessata pronta ad intraprendere tutte le azioni legali del caso.

Il video truffa con protagonista Mara Venier

Dopo aver dovuto avere a che fare con la scomparsa dell’amico Adriano Fabi oltre che con i problemi di salute del marito Nicola Carraro, Mara Venier è stata ora vittima di questo video truffa messo su allo scopo di ingannare gli utenti più ingenui e creduloni tramite i social. L’immagine della conduttrice di Domenica In è stata utilizzata per un video pubblicato da un sedicente analista finanziario di Facebook creato allo scopo di invitare gli italiani ad investire ben 250 euro in una sorta di progetto finanziario che avrebbe poi portato ad un considerevole guadagno mensile.

Questa la reazione da parte di Mara Venier:

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. La fotografia delle mie sembianze è stata resa dinamica con la tecnologia dell’intelligenza artificiale ed è stata unita a quella di Elon Musk. Il video in questione viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome. Da un primo accertamento l’impresa che ha assunto l’iniziativa non risulta reperibile, così come del tutto falso è il nome del consulente“.

Mara Venier: “Voglio ottenere il risarcimento dei danni”

Ad avvisare Mara Venier del video sono stati prima di tutto i numerosi follower e fan della conduttrice, che ha dichiarato di essere ora pronta a intraprendere tutte le azioni legali necessarie:

“Ho già ricevuto numerose telefonate dei miei fan, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in una iniziativa palesemente ingannatoria. Ho dato mandato al mio legale Avvocato Giorgio Assumma di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito e per poter ottenere il risarcimento dei danni. Assumma, confermando di aver già attivato gli strumenti giudiziari ed amministrativi più rapidi, ha evidenziato come questo episodio sia la prova più palese e convincente dei gravi pregiudizi che l’uso illegale delle intelligenze artificiali possa causare in mancanza di una normativa che regoli il fenomeno“.