Alberto Matano e le voci sulla ex moglie: ecco la verità

Le voci sulla ex moglie del conduttore sposato attualmente con Riccardo Mannino.

Ecco la verità sulla presunta ex moglie del conduttore televisivo Alberto Matano.

Alberto Matano è attualmente felicemente sposato con Riccardo Mannino. Sul conduttore televisivo e giornalista italiano sono però circolate nel corso degli ultimi mesi alcune voci relative alla sua vita sentimentale prima del matrimonio. In particolare a far discutere sono state alcune indiscrezioni in merito ad una presunta ex moglie di Matano.

Le voci sull’ex moglie di Alberto Matano

Secondo alcune voci recenti Alberto Matano è stato sposato prima che con Riccardo Mannino con una donna. I fan del conduttore sono oggi al settimo cielo per la vita sentimentale del conduttore, la cui storia con Riccardo Mannino procede a gonfie vele. Una serenità turbata forse in parte della indiscrezioni di cui sopra, secondo le quali il presentatore di La Vita in Diretta sarebbe stato sposato in passato con una donna.

Negli ultimi mesi le voci in merito hanno iniziato a circolare in maniera piuttosto insistente in giro per il web, ma la verità è che si è trattato di pure e semplici fake news. Nonostante Matano sia estremamente privato per quanto riguarda la propria vita privata, è a dir poco certo come i gossip su un suo precedente matrimonio con una donna siano del tutto falsi.

Il matrimonio di Alberto Matano con Riccardo Mannino

Alberto Matano rientra senza ombra di dubbio tra i giornalisti in assoluto più apprezzati del panorama italiano degli ultimi anni. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, il giornalista originario di Catanzaro ha iniziato a collaborare con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio, iniziando poi la propria carriera televisiva nel 1998 con la redazione di Bloomberg Television e diventando giornalista professionista nel 1999. In ambito televisivo, Matano ha condotto il TG1 dal 2007 fino al 2019 per poi passare a Unomattina Estate nel 2012. Nel 2019 diventa opinionista di Ballando con le stelle, e sempre a partire dallo stesso anno inizia a condurre La Vita in Diretta su Rai 1.

Per quanto riguarda invece la vita privata nel giugno del 2022 Alberto Matano si è sposato con l’avvocato Riccardo Mannino. A celebrare le nozze Mara Venier, da sempre grandissima amica di Matano. Una storia, quella tra i due, sulla quale il diretto interessato si è mantenuto sempre piuttosto riservato, con il giornalista che decise di comunicare la volontà di sposare il proprio compagno nel corso di un’intervista al Corriere della Sera qualche mese prima delle nozze.