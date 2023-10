Sam Asghari, dopo la rottura con Britney Spears vorrebbe dormire con lui

Il personal trainer Sam Asghari, ex marito di Britney Spears, ha recentemente dichiarato che dormirebbe volentieri con una persona molto famosa: stiamo parlando di un uomo, un attore.

Lo scorso agosto i fan sono rimasti sconvolti quando Sam Asghari e Britney Spears hanno annunciato la separazione. La coppia stava insieme dal 2016 e si era sposata solo nel 2022. Anche il matrimonio, all’epoca, fu piuttosto chiacchierato poiché in molti sostenevano che ci fosse qualcosa di strano nelle foto, tra gli invitati e la sposa stessa.

Ultimamente, proprio Britney Spears è tornata alla ribalta dopo la vittoria della causa contro il padre ed è quindi tornata sui social (anche se ha di nuovo cancellato il suo account Instagram). Inoltre, la sua autobiografia è appena uscita e conterrà sicuramente tante informazioni interessanti, se si pensa che Justin Timberlake e Colin Farrell hanno voluto leggerla in anticipo per poter cancellare alcune parti.

Ora Britney Spears e Sam Asghari sono di nuovo single e lui ha subito dichiarato che dormirebbe volentieri con un’altra persona: ciò che ha colpito il pubblico è che però non ha nominato una donna, bensì un attore molto famoso.

Di recente, Sam Asghari si è lasciato andare a un’intervista per Interview dove ha trattato di molti temi, alcuni anche abbastanza piccanti. Mentre parlava, infatti, ha svelato che non stava indossando niente perché “gli piace stare al fresco”. Ha poi parlato del rapporto con la famiglia (è molto legato alle sorelle), di essere un collezionista di orologi e che ritiene il sedere la parte migliore del suo corpo.

Ha aggiunto che la sua cattiva abitudine è fumare sigari (anche se lo considera più un hobby, che ama gli hamburger con le patatine fritte e che non ama dormire. A un certo punto, gli è stato chiesto: “Con quale celebrità vorresti andare a letto?” e lui ha risposto: “Borat. I suoi baffi mi attraggono. Trovo il modo in cui dice ‘very nice’ tremendamente sexy“. Una risposta che in molti non si aspettavano.

