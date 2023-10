Ciro Immobile: chi è la moglie del calciatore italiano

Il calciatore della nazionale Italiana, Ciro Immobile, è seguito su Instagram soprattutto per la sua famiglia. Ecco perché.

Ciro Immobile è forse uno dei calciatori, che dopo la popolarità di Francesco Totti, più apprezzato sui social media e questo grazie al fatto che spesso pubblica post in cui mostra lui, sua moglie e i suoi figli, intenti a darsi amore vicendevolmente: un bellissimo quadro famigliare partito tutto da una fantastica storia d’amore, tra lui e sua moglie, che ancora fa impazzire i suoi follower.

Tutto è iniziato con un incontro casuale in un locale a Pescara, dove Jessica Melena e Ciro Immobile si sono conosciuti e hanno avuto il classico colpo di fulmine. Da lì i due non si sono più separati e anzi, dopo tre appuntamenti, Ciro era già certo che Jessica sarebbe stata la madre dei suoi figli e la stessa cosa lei.

La loro storia d’amore, ha anche raggiunto importanti traguardi quando nel 2013 hanno dato il benvenuto alla loro primogenita Michela che ha portato una grande gioia nella loro vita, felicità documentata poi sui social da parte di entrambi i genitori. L’anno successivo, Ciro Immobile e Jessica Melena hanno voluto suggellare il loro amore con un matrimonio e si sono sposati presso il Santuario San Camillo de Lellis a Bucchianico.

La famiglia Immobile

Ciro Immobile e sua mogli, Jessica Melena hanno continuato ad accrescere la loro famiglia grazie a due nuove gravidanze: la figlia Giorgia nel 2015 e il più piccolo, Mattia, nel 2022.

E proprio quando i loro follower pensavano che fosse finita, ecco Jessica annunciare l’arrivo di una quarta gravidanza. Poco dopo infatti, è nato il piccolo Andrea, il bebé della famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Ma chi è Jessica Melena? Sappiamo infatti e lo vediamo spesso in tv nel weekend, Ciro, calciatore della squadra del Lazio.

Sua moglie Jessica invece è nota non solo per essere sua moglie ma anche per la sua bellezza e il suo fisico statuario che, dopo ben quattro gravidanze, è davvero un risultato impressionante. Lei, figura discreta nella vita di Immobile, lontana dallo stereotipo delle mogli dei calciatori che spesso si pensa possano risultare presenze ingombranti sugli spalti o addirittura nelle trasmissioni: infatti la donna prima di incontrare l’amore della sua vita, aveva una carriera ben avviata nel mondo dei concorsi di bellezza. Nel 2009 infatti, vinse un concorso locale con il titolo di Miss Mediterranea in un evento a Roseto degli Abruzzi.

Nel 2011 invece, è stata incoronata Miss Peugeot, grazie alla sua personalità eclettica e la sua bellezza mozzafiato.