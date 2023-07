Britney Spears conferma l’aggressione del cestista | Ecco cosa ha detto

La cantante rompe il silenzio e spiega cosa è successo condividendo la rabbia sui social sulla sua spiacevole esperienza.

Dopo le parole di Sam Asghari, il marito della popstar, ha parlato la stessa Britney Spears per far luce sulla vicenda che l’ha colpita qualche giorno fa. Voleva salutare il cestista suo amico, Victor Wembanyama per salutarlo, ma la guardia del corpo di quest’ultimo l’avrebbe afferrata e buttata a terra.

Britney Spears e Sam Asghari si trovavano a Las Vegas con amici e nel ristorante in cui stavano cenando, lei aveva notato la presenza di Victor Wmbanyama e così si è avvicinata per farsi un selfie, ma il bodyguard dell’atleta ha colpito la donna scaraventandola a terra. Il suo è stato violento, ma l’atleta ha anche mentito su quanto accaduto e non si è mai scusato con la popstar.

Britney Spears dice la sua

“Le esperienze traumetiche non sono nuove per me e ne ho avute diverse nella mia vita. Però devo dire che non ero preparata per quello che mi è successo ieri sera.”.

Continua poi dicendo: “Ho riconosciuto un atleta famoso nella hall del mio hotel mentre stavo andando a cena in un ristorante. Successivamente sono andata in un ristorante in un altro hotel l’ho rivisto. Ho deciso di avvicinarmi e congratularmi con lui per il suo grande successo. Era molto rumoroso, quindi gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione. Sono venuta a conoscenza delle dichiarazione del giocatore in cui dice che “l’ho afferrato da dietro”, ma gli ho semplicemente dato un colpetto sulla spalla.

La sua guardia del corpo poi mi ha colpita in faccia davanti a una folla. Mi ha buttato a terra e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia. Vengo sempre circondata da fan ovunque vada. Infatti, quella notte. Sono stato fermata da un gruppo di almeno 20 fan. La mia squadra di sicurezza ovviamente non ne ha colpito nemmeno uno. Questa storia è super imbarazzante da condividere con il mondo, ma è già uscita e quindi volevo dire com’è andata realmente. Tuttavia, penso che sia importante condividere questa storia ed esortare i personaggi pubblici a dare l’esempio e trattare tutte le persone con rispetto.”.

“La violenza fisica sta accadendo troppo spesso in questo mondo. Spesso a porte chiuse. Sto con tutte le vittime e il mio cuore va a tutti voi! Devo ancora ricevere le scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua sicurezza o dal loro organizzazione. Spero che lo faranno. Adoro l’enorme quantità di amore e sostegno che sto ricevendo in questo momento.”