“Scippo clamoroso”: Carlo Conti fa il colpaccio | Contratto pronto per l’ex gieffino

Carlo Conti si prepara ad una stagione esplosiva di “Tale e Quale Show” e tra concorrenti 2023 spuntano VIP Mediaset

Il 22 settembre è la data prevista per la XIII edizione del programma di Carlo Conti, una stagione che si prospetta piena di colpi di scena con la partecipazione di molti ex gieffini.

Le repliche di Tali e Quali in onda in queste calde serate estive preparano il terreno alla prossima edizione del programma di punta di Carlo Conti, che dal suo profilo Instagram condivide con la sua fan base i dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2023, fregandosi le mani per il cast che si prospetta davvero ricco.

Riconfermata la giuria d’eccezione con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il rientro in casa RAI di Cristiano Malgioglio, ormai ambitissimo dai palinsesti televisivi, pronti come sempre a giudicare i concorrenti-imitatori in gara. Confermata anche la coppia comica Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, pronta a cimentarsi in nuove stravaganti imitazioni.

Il cast femminile

Nella pletora dei concorrenti, ben sei donne. Dalla discussa Pamela Prati, a Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, Suor Cristina Scuccia (non più suora), gran favorita vista la sua carriera pregressa con annessa vittoria del talent The Voice of Italy e da poco reduce dall’Isola dei famosi, Jasmine Rotolo (concorrente di Sanremo giovani nel 2007) e Ilaria Mongiovì (l’Esmeralda del Notre Dame de Paris di Cocciante).

Insomma, talento da vendere nella formazione femminile e chissà però che anche la compagine maschile non dia del filo da torcere alle belle e preparate donzelle.

Il cast maschile: da Alex Belli a Scialpi

Tra i più noti – e avvezzi al mestiere – Scialpi, cantante pluri-imitato nelle edizioni precedente, si presenta in questa edizione per mettersi in gioco nello show e rispolverare le doti canore. Da un mattatore degli anni ’80 al giovane Gaudiano, che reduce da una partecipazione a Sanremo 2021, cerca di rimettersi in pista, sperando in una rivalsa professionale.

Anche Lorenzo Licitra ha all’attivo competenze canore che cerca di metter in luce, sfruttando la visibilità della trasmissione di successo. Ed infine Alex Belli, il re del gossip, ospite fisso dei salotti Mediaset – soprattutto della D’Urso – che ha fatto parlare di sé al GF Vip 2021 per la sua presunta love story con Solei Sorge, che ha saputo sfruttare appieno la macchina mediatica del GF per avere visibilità. Vedremo se saprà anche “cantarne” delle belle.