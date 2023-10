Temptation Island: dopo la rottura tra Mirko e Greta, Perla pubblica la chat incriminata

Mirko e Greta, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, si sono lasciati dopo che lei ha scoperto una chat con l’ex ragazza Perla. Lei l’ha pubblicata sui social.

L’ultima edizione di Temptation Island ha regalato grandi momenti: il più noto è stato la nascita dell’amore tra Mirko e Greta. Non si conoscevano prima dello show: lui si era presentato con la ragazza dell’epoca, Perla, mentre lei era una tentatrice. Alla fine lui aveva lasciato Perla e si era messo con lei.

La coppia sembrava affiatatissima, tanto che era andata subito a convivere e si era fatta anche un tatuaggio per celebrare il loro amore. Tuttavia, pochi giorni fa l’incantesimo si è spezzato quando Greta ha scoperto che Mirko le nascondeva una chat con Perla. Lei lo ha subito lasciato, intuendo di essere stata tradita.

La chat, infatti, appariva un po’ sospetta, dal momento che lui avrebbe inviato un messaggio a Perla che però subito dopo aveva cancellato. Proprio Perla ha deciso di pubblicare l’intera chat sui social.

Mirko e Greta: dopo la rottura Perla pubblica la chat con lui

Perla è rimasta indignata quando ha scoperto che i fan ipotizzavano che la rottura tra Mirko e Greta potesse essere stata causata da una relazione clandestina tra i due: “Sono sempre stata sincera non volevo arrivare a pubblicare questo messaggio, ma non deve passare come la causa della fine di una storia, è assurdo! Trovassero motivi validi, ma non mi mettessero più in mezzo, e anche se ho altre frequentazioni sono problemi miei non di certo di terze persone!” ha detto su Instagram.

Mirko, infatti, aveva cancellato l’ultimo messaggio che le aveva inviato e così lei ha deciso di ripubblicarlo: “Non pensare al passato. È tutta esperienza, non hai buttato niente. Serve tutto per crescere e diventare grandi. Abbiamo seminato, e se anche è finita così tante cose rimangono. Io me lo auguro perché se ti vanno bene le cose per me è come aver raggiunto un traguardo. Nonostante tutto. Sarò contento anche io. Lo sai“.

Si tratta di parole molto toccanti, ma che non fanno immaginare a un secondo fine o a una storia segreta tra i due. Per questo Perla ha voluto chiarire con i follower che lei non c’entra assolutamente con la rottura tra Greta e Mirko. Non ha negato di essersi vista con il suo ex, ma ha chiarito che è stato un caso, a un evento ufficiale: “Le storie possono finire ma far passare me come la causa, o che io e Mirko eravamo organizzati, o che io abbia creato occasione alla sfilata per incontrarlo non mi va bene, mi dispiace. Era un evento pubblico c’erano un sacco di persone, sapevamo entrambi della presenza altrui ma non c’è stato nulla di male se non un saluto!“.