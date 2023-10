Grande Fratello, Alex Schwazer ha bestemmiato? | Lei lo inchioda

Schazwer protagonista in negativo nella casa del Grande Fratello.

Alex Schwazer avrebbe bestemmiato all’interno della casa del Grande Fratello. Lo scorso lunedì 23 ottobre è andata in scena una nuova puntata serale del Grande Fratello. Per quanto riguarda la casa più chiacchierata e spiata d’Italia un argomento di discussione di queste ultime ore è quello che avrebbe visto protagonista Alex Schwazer, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe bestemmiato nel corso di una diretta del programma.

La presunta bestemmia di Alex Schwazer al Grande Fratello

Nel corso delle ultime ore si è fatto un gran parlare sui social di Alex Schwazer, che avrebbe bestemmiato all’interno della casa del Grande Fratello. Stando ad alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini e l’intera direzione del reality show di Canale 5 avrebbero però preferito sorvolare sulla questione, con alcuni utenti di X che avrebbero individuato in Letizia Petris la persona in grado di portare alla luce l’episodio. In particolare, Letizia avrebbe parlato della bestemmia di Schwazer nel corso di una conversazione con l’amica Anita.

La presunta bestemmia di Alex Schwazer al Grande Fratello è stata dunque segnalata all’interno dell’ambiente dei social da decine e decine di utenti. Nonostante ciò, non esiste però un video che provi in maniera chiara ed evidente quanto accaduto. Letizia, a giudicare le sue parole ad Anita, ne sarebbe però praticamente certa:

“Prima Alex ha bestemmiato“.

Una frase pronunciata prima a voce bassa e poi anche a voce più alta. Il Grande Fratello avrebbe però deciso di ignorare tutto, una scelta che è stata già fatta di recente anche in merito ad altri casi come ad esempio quello della presunta bestemmia di Paolo o quello riguardante gli screzi tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

La bestemmia di Alex la nascondiamo cari autori#GrandeFratello #GF — Silvana Gallo (@gallosilvana18) October 23, 2023

Grande Fratello: il ritorno di Heidi Baci e lo scontro con Massimiliano

Tornando all’ultima diretta serale del Grande Fratello dello scorso lunedì 23 ottobre, grande attenzione c’è stata anche nei confronti del ritorno di Heidi Baci, che aveva lasciato soltanto qualche giorno fa il reality show dopo l’apparizione all’interno della casa da parte del padre.

L’ormai ex gieffina ha fatto il proprio ingresso nello studio di Alfonso Signorini allo scopo di poter dire la sua su quanto accaduto di recente e per poter parlare non solo di suo padre e della sua famiglia ma anche del suo rapporto con Massimiliano Varrese. Queste le sue parole:

“In famiglia abbiamo un rapporto sanissimo, guardando negli occhi mio padre mi sono resa conto che non l’avevo mai visto così, ho capito che c’era qualcosa che non andava, Mi sono chiesta cosa stesse succedendo, lo spavento era più per quello all’esterno che per mio padre in sé. Ho fatto mille esperienze, quindi io sono serena. Ero offuscata dall’idea di mia madre, Massimiliano e i ragazzi sono passati in secondo piano, non mi importava nemmeno più della diretta“.

Infine l’attacco proprio a Massimiliano Varrese, reo secondo la diretta interessata di averla manipolata nel corso della sua permanenza all’interno della casa.