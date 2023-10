Kate Middleton: l’invito declinato alla Regina | Retroscena inaspettato

Il retroscena riguardante la principessa del Galles e la Regina Elisabetta.

L’aneddoto relativo al declino da parte di Kate Middleton di un invito da parte della Regina. Kate Middleton è da sempre nota per i suoi comportamenti regali e per la sua capacità di saper prendere sempre e comunque la decisione giusta indipendentemente dal momento.

Anche la principessa del Galles ha però commesso nel corso della sua vita i suoi sbagli. Tra questi, vi sarebbe anche il rifiuto di un invito che la diretta interessata aveva addirittura ricevuto dalla Regina Elisabetta II.

Il rapporto tra Kate Middleton e la Regina Elisabetta

Kate Middleton e il marito William portano avanti la propria famiglia nel segno del rispetto delle tradizioni imperiali da ormai una decina d’anni. La principessa del Galles ha sempre mostrato di nutrire un profondo rispetto nei confronti della corona, il che l’ha portata a volte a prendere decisioni anche a discapito della propria immagine.

Per quanto riguarda Elisabetta, Kate ha sempre avuto con la Regina un bellissimo rapporto prima della morte della sovrana avvenuta l’8 settembre del 2022. La Middleton è sempre stata la preferita a corte da parte della famiglia imperiale e in particolare di Elisabetta, non solo per gli atteggiamenti meno anticonformisti di Kate rispetto ad esempio a Meghan Markle ma anche per la grande cura della sua immagine. Nonostante ciò, a rendersi protagonista in passato di qualche inaspettato e sorprendente passo falso è stata però anche Kate.

Il rifiuto dell’invito della Regina Elisabetta da parte di Kate Middleton

In passato, Kate Middleton rifiutò un invito giunto proprio dalla Regina Elisabetta. Una scelta fatta a malincuore ma allo stesso tempo anche per un valido motivo. Per tale aneddoto bisogna andare abbastanza indietro nel tempo. La Regina Elisabetta, a pochi anni dal fidanzamento di William con Kate, aveva invitato la Middleton al pranzo di Natale a Sandringham infrangendo così in questo modo una delle regole di corte.

Quello del pranzo di Natale è infatti un evento strettamente riservato ai membri della famiglia reale, ma Elisabetta aveva deciso in quell’occasione di fare uno strappo alla regola invitando per l’occasione anche la fidanzata del principe William. Kate, nonostante l’importanza dell’invito, decise però di declinare lasciando piuttosto spiazzata anche la stessa regina.

A quei tempi l’attuale principessa del Galles aveva 24 anni ed era fidanzata con William soltanto da qualche anno: la diretta interessata decise dunque di rifiutare l’invito per rispetto nei confronti delle usanze e delle tradizioni della famiglia Windsor. Il primo Natale di Kate insieme a tutti gli altri membri della famiglia reale sarà dunque quello successivo al matrimonio con William, un vero e proprio gesto di rispetto nei confronti non solo della royal family ma anche e soprattutto della defunta sovrana che è stato poi apprezzato negli anni a venire.