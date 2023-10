Ilary Blasi, il ritorno sui social dopo una lunga pausa | Cosa sta nascondendo?

L’ex compagna di Francesco Totti si è rifatta viva sui social network.

Ilary Blasi è tornata a farsi vedere sui social dopo una lunga pausa: cosa nasconde questa apparizione. Ilary Blasi di nuovo sui social. Dopo un lunghissimo periodo di pausa, la conduttrice televisiva è tornata a farsi sentire e a far parlare di sé con dei nuovi contenuti pubblicati sui propri profili. Delle storie in cui l’ex di Francesco Totti si mostra in trasferta a Trani in compagnia della sua manager e senza Bastian Muller.

Le nuove storie social di Ilary Blasi: assente Bastian Muller

Le storie condivise di recente da Ilary Blasi hanno ovviamente fatto discutere, con il web andato praticamente in subbuglio per le numerose voci di gossip nate in seguito ai contenuti pubblicati dalla conduttrice. Nelle foto in questione, Blasi si trova senza il proprio attuale compagno Bastian Muller, un elemento che come ampiamente prevedibile non è certamente passato inosservato.

Ilary Blasi era stata avvistata per l’ultima volta in compagnia di Bastian Muller in occasione dell’Oktoberfest in Germania. I due sembravano piuttosto uniti e affiatati, ma almeno al momento il ragazzo tedesco non sarebbe dunque in compagnia della showgirl e conduttrice televisiva. Secondo alcune voci, Bastian sarebbe rimasto solo temporaneamente da solo in Germania, secondo altre la trasferta di Ilary Blasi a Trani potrebbe stare ad indicare una possibile quarta gravidanza della diretta interessata.

Ilary Blasi: il possibile indizio sul suo nuovo lavoro e il mistero su Chi l’ha visto

I motivi che hanno portato a Trani Ilary Blasi e la sua manager non sono per il momento ancora chiari. Dalla presenza proprio della manager, la ragione più plausibile che spiegherebbe questo viaggio sembrerebbe essere di tipo lavorativo. Nelle foto che sono state pubblicate, la conduttrice appare vicino ad un molo in abbigliamento sportivo nero, e i più stanno pensando nel corso di queste ore ad un possibile nuovo lavoro in vista.

Inoltre, a far discutere in queste ore sono altre storie condivise su Instagram da Ilary, con quest’ultima che si mostra intenta a seguire il programma Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Blasi è da sempre una grande fan del programma oltre che della Sciarelli, tanto da apparire in una delle storie con addosso una maglia sulla quale è raffigurata proprio la conduttrice e collega. In altre storie appaiono invece il logo di Chi l’ha visto e altri frame con la sua attuale conduttrice. Possibili indizi magari di un futuro coinvolgimento di Ilary Blasi all’interno del programma, ma per poterne sapere di più si dovranno attendere le prossime settimane.