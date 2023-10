Cher, la star contro il politico: “Ho quasi avuto un’ulcera a causa sua”

La star di fama mondiale contro il politico statunitense.

Cher si scaglia apertamente contro l’ex presidente degli Stati Uniti. Cher contro Donald Trump. La cantautrice e attrice statunitense e leggenda della musica mondiale si è scagliata apertamente contro il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America minacciando di lasciare il Paese nel caso in cui dovesse diventare realtà un suo nuovo mandato presidenziale.

Cher contro Trump: “Quasi avuto un’ulcera per causa sua”

Cher ha criticato aspramente Donald Trump nel corso di un’intervista concessa al The Guardian e pubblicata lo scorso mercoledì 18 ottobre. Queste alcune delle dichiarazioni da parte della cantante:

“Ho quasi avuto un’ulcera quando è stato presidente Donald Trump. Se verrà eletto di nuovo? Chi lo sa. Questa volta penso che lascerei il Paese“.

Cher si è mostrata dunque enormemente preoccupata per le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America del 2024 e per un possibile secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca come successore dell’attuale presidente Joe Biden. Le sue attuali dichiarazioni al The Guardian ricordano inoltre quelle pronunciate nel corso di una cena di raccolta fondi a sostegno di Hillary Clinton risalenti al novembre del 2016 poco prima dell’elezione di Trump, diventato poi ufficialmente presidente il 20 gennaio del 2017:

“Trump presidente? Dovrò lasciare il pianeta“.

Le dichiarazioni di Cher sulle politiche anti-transgender negli Stati Uniti

Nel corso della sua intervista al The Guardian, Cher ha mostrato preoccupazione non soltanto per una possibile nuova presidenza di Donald Trump ma anche per le diverse leggi anti-transgender che stanno prendendo per il momento sempre più largo all’interno degli Stati Uniti d’America. Queste le parole al riguardo da parte della cantante, il cui figlio Chaz Bono si dichiarò apertamente trans nel 2009:

“Stanno cercando di approvare qualcosa come cinquecento progetti di legge. L’altra sera ero con due ragazze trans e ovviamente con mia figlia. Stavo cercando di dire loro che dobbiamo restare uniti. Non so quale sia ai piani alti il piano finale per le persone trans“.

I prossimi progetti lavorativi di Cher

Tra le più grandi star della storia della musica mondiale in grado di vendere nel corso delle sua carriera oltre cento milioni di copie in tutto il mondo, Cher continua ad essere attivissima dal punto di vista lavorativo. La cantante, candidata tra l’altro per due volte al premio oscar prima nel 1983 per Silkwood e poi nel 1987 per Stregata dalla luna, ha annunciato di recente il suo ultimo album. Si tratta di un disco a tema esclusivamente natalizio dal titolo di Christmas, il primo di Cher a a cinque anni di distanza da Dancing Queen del 2018.