Briatore viene derubato e posta tutto su Instagram | Ecco il video

L’imprenditore incredulo: il furto è avvenuto nel suo stesso locale a Forte dei Marmi. Ecco cosa è successo.

L’imprenditore era incredulo quando ha visto ciò che era successo nel suo locale.

Forte Dei Marmi, Italia. Flavio Briatore, noto imprenditore e ex marito di Elisabetta Gregoraci, ha recentemente denunciato un bizzarro e sorprendente furto nel suo esclusivo locale, il Twiga a Forte Dei Marmi. Mentre Briatore ha cercato di affrontare l’incidente con un tocco di ironia, il furto perpetrato da una giornalista ha fatto scalpore tra i suoi follower e chi ha ascoltato il suo racconto.

Il curioso episodio si è verificato qualche giorno fa, quando una giornalista di un rinomato quotidiano toscano, con un nome legato al mare, si è recata al Twiga per realizzare un servizio sul locale. Ciò che è successo successivamente ha lasciato tutti senza parole. La giornalista, nel corso della sua visita, ha rubato la giacca di Dimitri, un collaboratore del locale, che recava il logo del Twiga.

Furto al Twiga

Flavio Briatore ha raccontato la vicenda in un video sui suoi social media, in cui ha esordito dicendo:

“Buongiorno ragazzi, stamattina vi do una notizia che per me ha dell’incredibile.” Ha continuato spiegando che la giornalista aveva effettivamente rubato la giacca e che le telecamere di sorveglianza avevano catturato il momento in cui se l’era portata via. Nonostante il furto, alle due o tre del mattino qualcuno ha ritrovato il portafoglio di Dimitri, completo di documenti e carte di credito, ma della giacca non c’era traccia.

L’insolita vicenda ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con i carabinieri chiamati a recuperare la giacca con il marchio Twiga. Briatore ha commentato con un sorriso sarcastico: “Questo vuol dire che il nostro marchio piace proprio tanto alla stampa e a tutti.” La sua reazione, una combinazione di incredulità e comicità, ha suscitato una serie di reazioni tra i suoi seguaci sui social media. Uno dei commenti ha espresso la sensazione comune: “Questa storia è assurda, non ha senso.”

L’evento ha dimostrato ancora una volta che la realtà può superare la finzione quando si tratta di storie bizzarre e curiose. Anche le persone più celebri, come Flavio Briatore, possono trovarsi al centro di situazioni straordinarie che catturano l’attenzione del pubblico.