Maluma, gioia incontenibile | L’annuncio durante il concerto

L’incredibile annuncio da parte del cantautore colombiano.

Maluma ha dato una straordinaria notizia ai propri fan nel corso di un suo concerto. Grande annuncio da parte di Maluma. Il cantante e attore colombiano ha sorpreso i suoi fan nel corso del suo ultimo concerto con una notizia a sorpresa che è stata comunicata tramite un video che è stato proiettato nel corso dell’evento. Ecco di cosa si tratta.

Maluma diventerà padre: l’annuncio durante il concerto a Washington

Nel corso del suo ultimo concerto tenuto a Washington DC Maluma ha dato la straordinaria notizia. Il cantautore e personaggio televisivo colombiano sta per diventare padre. L’annuncio è stato dato dal diretto interessato attraverso il video del suo nuovo singolo Procura che è stato proiettato nel corso dell’ultima data del Don Juan Tour. All’interno della clip in questione appare all’improvviso la compagna del cantante Susana Gomez insieme alla visita di quest’ultima dal ginecologo, all’ecografia e alla rivelazione del sesso: Maluma sarà presto padre di una bambina.

Queste le parole in merito da parte del cantante:

“Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita e voglio trasmetterlo in diretta qui nel nostro show a Washington. Siete stati con me fin dall’inizio e meritate di saperlo anche voi“.

Maluma announces he’s going to be a father during his concert in Washington, DC. pic.twitter.com/RlRXkAioVv — Pop Base (@PopBase) October 20, 2023

La carriera di Maluma

Maluma, pseudonimo di Juan Luis Londono Arias, è nato a Medellin in Colombia il 28 gennaio del 1994. Diventato famoso nel proprio Paese già a partire dal 2011 grazie ai singoli Farandulera e Obsesion, Maluma ha fatto il proprio debutto discografico con la pubblicazione nel 2012 di Magia. Il successo aumenta con il secondo album in studio Pretty Boy, Dirty Boy comprendente la hit Carnaval e con le collaborazioni con artisti come Ricky Martin e Shakira. Nel 2018 esce il terzo album F.A.M.E., seguito poi da 11:11 del 2019, da Papi Juancho del 2020 e infine dall’ultimo Don Juan di questo 2023.

Maluma, nome d’arte che deriva dalle prime due lettere della madre Marlli, del padre Luis e della sorella Manuela, ha avuto tra l’altro qualche esperienza anche per quanto riguarda l’ambito cinematografico. Il cantante ha infatti recitato in Marry Me – Sposami di Kat Coiro del 2022, senza dimenticare l’esperienza di doppiatore del personaggio Mariano Guzman per Encanto, film d’animazione del 2021 e classico numero sessanta della Disney diretto da Byron Howard e Jared Bush vincitore del premio di miglior film d’animazione agli Oscar del 2022.