Paola Ferrari, il racconto del tumore a La Vita in Diretta | Ecco come l’ha sconfitto

La conduttrice ha parlato della sua recente lotta al tumore.

Le parole di Paola Ferrari sulla sua lotta al tumore.

Tra i recenti ospiti di La Vita in Diretta, oltre a Pamela Prati, Pierpaolo Petrelli, Patrizia Rossetti e a Giovanna Civitillo, vi è stata anche Paola Ferrari. La conduttrice televisiva, nota per la direzione di alcuni dei più importanti programmi sportivi della Rai come ad esempio Novantesimo Minuto e La Domenica Sportiva, ha raccontato in particolare della sua lotta al tumore e di come sia riuscita a sconfiggere questo terribile male.

Il racconto di Paola Ferrari sul suo tumore

Tra gli argomenti principali di discussione nel corso della puntata di La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano c’è stato quello della chirurgia estetica. Al riguardo, alcuni degli ospiti presenti per l’occasione in studio hanno affermato di aver fatto ricorso a questa soluzione per interventi di vario tipo sul loro corpo. Tra questi anche per l’appunto Paola Ferrari, che ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica in seguito ad un tumore al viso. Queste le sue parole:

“Io ho fatto quale ricorso alla chirurgia estetica perché ho avuto per mia sfortuna un tumore al viso qualche anno fa. Però c’è una differenza, un conto è voler riportare dove era prima e un altro è voler diventare delle donne non dico oggetto perché è brutto ma molto attraenti“.

Una dimostrazione di come la chirurgia estetica possa rivelarsi estremamente utile non solo per motivi puramente estetici ma anche come sostegno nella lotta a difficili sfide personali.

Paola Ferrari sulla chirurgia estetica: “Non bisogna far passare esempi sbagliati”

In merito ancora all’argomento chirurgia estetica, Paola Ferrari ha evidenziato la necessità di non far trasmettere degli esempi sbagliati alle donne:

“Ci sono degli esempi che non bisogna dire alle ragazze di copiare. Può essere giusto ogni tanto darsi una rinfrescatina, ma non soltanto in quel senso“.

La scelta di affidarsi alla chirurgia estetica dovrebbe dunque essere dettata da esigenze e necessità reali e significative, anche se la posizione di Paola Ferrari non è stata pienamente condivisa da tutti gli ospiti presenti nello studio di La Vita in Diretta.

La chirurgia estetica, nonostante i suoi benefici, può portare molte volte anche ad effetti indesiderati, anche se a poter presentare complicazioni e rischi può essere in fondo qualsiasi operazione di tipo chirurgico. Di fondamentale importanza, come sottolineato ad esempio da Patrizia Rossetti, è discutere della cosa con professionisti ed esperti in materia, in quanto quelli della sicurezza e della salute dovrebbero sempre e comunque essere gli aspetti primari da tenere in considerazione.