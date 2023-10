Censura nella casa del GF: le viene tolto il microfono | “Una fi** assurda!”

La Gieffina dopo l’apprezzamento fatto a una vip italiana è stata multata. Le dichiarazioni sono state limitate. Ecco cosa è successo.

Di nuovo nell’occhio del ciclone il reality show più seguito sui canali Mediaset: Grande Fratello 23. La concorrente ha usato parole fuori luogo e il reality si è fermato. Di nuovo in un’arena di discussione e dibattito quando una delle concorrenti ancora in gara ha espresso il desiderio di conoscere l’influencer italo americana Soleil Sorge.

Fin qui sembrerebbe tutto liscio eppure questa sua dichiarazione ha scatenato una reazione inaspettata da parte della produzione del programma, portando a staccare il microfono della donna e alla censura delle sue parole.

Ma perché una reazione così esagerata di fronte ad un semplice ed innocuo desiderio personale?

Mentre si trovava nel giardino della casa del Grande Fratello, Letizia insieme ad altri coinquilini ha iniziato a elencare una serie di complimenti per Soleil Sorge ma in camera di regia del programma si è scatenato il panico. Cosa ci nascondono gli studi Mediaset?

Il microfono staccato a Petris

L’interruzione della trasmissione è stata successiva allo staccare il collegamento con il microfono della concorrente Letizia Petris.

La donna si trovava nel giardino della casa GF quando, dopo aver iniziato ad elencare una serie di complimenti rivolti all’influencer Soleil Sorge, la regia ha immediatamente interrotto la trasmissione delle telecamere, censurando le parole della concorrente. Nonostante questa interruzione, Letizia ha continuato a parlare con Giuseppe Garibaldi, condividendo la sua ammirazione per Soleil: “Io vorrei solo conoscere Soleil. La conosci? Lei ha fatto il Grande Fratello due anni fa. Ti giuro è un’icona proprio per me. E’ forte, è una donna un sacco forte. Potrebbe anche darci consigli, a me soprattutto… lei è un mix tra Heidi e Beatrice. E’ una tosta, non si fa mettere mai i piedi in testa da nessuno, non perde mai il controllo. A parte che è una fig* assurda”.

Da qui poi il collegamento è saltato e le sue parole sono state tagliate: questo ovviamente ha lasciato spazio a molteplici speculazioni da parte del pubblico. La decisione di censurare la fotografa ha sollevato sicuramente diverse domande, soprattutto in relazione a Soleil Sorge. Alcuni si sono chiesti se ci fossero questioni legate ai diritti televisivi o se ci fosse qualcosa di più complesso dietro le quinte. La questione ha sicuramente portato ad alimentare la curiosità su cosa accadrà in seguito.