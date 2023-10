Beatrice Luzzi, l’addio alla tv l’ha sconvolta | Come ha campato prima del GF senza i soldi di Vivere

L’attrice nella casa del Grande Fratello ha rivelato quando fosse il suo stipendio nella soap opera. Non crederete mai alla cifra.

Tra il 1999 e il 2001, Beatrice Luzzi ha intrattenuto il pubblico italiano con il suo ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere.

Tuttavia, dopo 466 puntate, ha preso la decisione di dire addio al personaggio. Questa scelta è stata motivata da un profondo trauma che, a distanza di 22 anni, l’attrice ha finalmente condiviso con il pubblico.

L’opportunità di rivelare il motivo del suo addio è giunta durante la nona puntata del Grande Fratello, in cui Beatrice Luzzi è stata costantemente etichettata come “cattiva” dai suoi coinquilini. Questo ha portato l’attrice a difendersi e a spiegare il suo passato legato a Vivere.

Ha dichiarato: “Io cattiva? E basta! Nel 2001 rinunciai a 12 milioni di lire al mese per non fare la cattiva, figurati quanto mi piace fare la cattiva. Non era una situazione ingestibile, ma questo ruolo dopo due anni mi faceva soffrire. Non ero nei miei panni, soffrivo“. Queste parole hanno gettato luce sulla sua scelta di abbandonare il ruolo di Eva Bonelli, un personaggio che ha reso popolare ma che, con il passare del tempo, le ha fatto percepire una dissonanza tra la sua vita personale e la parte che interpretava.

Beatrice Luzzi ha rivelato di non sentirsi a suo agio nel ruolo della “cattiva” e che questa incongruenza l’aveva portata a prendere la difficile decisione di abbandonare la soap opera, nonostante lo stipendio esoso di cui poteva beneficiare.

Luzzi al GF

L’attrice ha anche affrontato le accuse nel contesto attuale del Grande Fratello, ribadendo che il suo ruolo di “cattiva” era stato lasciato alle spalle molti anni fa e che non riusciva a vedere esempi concreti delle sue azioni malvagie all’interno della casa.

Oltre alla sua carriera televisiva, Beatrice Luzzi ha condiviso dettagli della sua vita dopo Vivere. Ha raccontato di come, dopo aver lasciato la soap opera, ha incontrato Alessandro, che sarebbe diventato poi suo marito. Questo incontro ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita, portando all’interno della sua vita amore e famiglia.

Nonostante l’addio al personaggio di Eva Bonelli, Beatrice Luzzi ha continuato a lavorare nel teatro, realizzando documentari e cortometraggi, mantenendo viva la sua passione per la recitazione.