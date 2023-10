Assassination: la regia del film con Al Pacino passa a Barry Levinson

Il leggendario attore nel cast del film diretto dal regista Barry Levinson.

Barry Levinson dirigerà Al Pacino nel suo nuovo thriller dal titolo di Assassination. Molto presto farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Assassination, un nuovo thriller diretto dal regista vincitore del premio oscar Barry Levinson e con un cast a dir poco straordinario comprendente tra gli altri anche Al Pacino.

Assassination: Barry Levinson nuovo regista del film

La novità importante per quanto riguarda Assassination, film le cui riprese hanno avuto inizio lo scorso mese di settembre in Canada, vi è il cambio alla regia. La pellicola scritta originariamente da David Mamet passa infatti nelle mani di Barry Levinson.

Regista nato a Baltimora nel 1942, Levinson ha iniziato la propria carriera alla regia con A cena con gli amici del 1982. Da allora sono poi arrivati altri film importantissimi come ad esempio Good morning, Vietnam del 1987 e soprattutto Rain Man – L’uomo della pioggia, film del 1988 con Tom Cruise e Dustin Hoffman vincitore nel 1989 di quattro premi oscar per miglior film, migliore regia, migliore attore protagonista e migliore sceneggiatura originale. Nel corso degli anni successivi Levinson ha poi diretto tra gli altri Sleepers, The Bay e l’ultimo Rock the Kasbah del 2015.

Il cast di Assassination

Il cast di Assassination è a dir poco stellare. Si parte da Al Pacino, premio oscar nel 1993 per Scent of a Woman e candidato in altre otto occasioni per Il padrino, Serpico, Il padrino – Parte II, Quel pomeriggio di un giorno da cani,…e giustizia per tutti, Dick Tracy, Americani e The Irishman.

L’attore celebre anche per i suoi ruoli in Scarface, Carlito’s Way o anche L’avvocato del diavolo sarà affiancato da altri grandi nomi. Spiccano John Travolta, candidato due volte all’Oscar nel 1978 per La febbre del sabato sera e nel 1995 per Pulp Fiction, e Viggo Mortensen, candidato invece tre volte per La promessa dell’assassino, Captain Fantastic e Green Book e celebre a livello mondiale per il ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

A completare il cast ci sono poi Shia LaBeouf, Rebecca Pidgeon e Corney Love.

La trama di Assassination

La trama di Assassination ruota intorno all’assassinio del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, ucciso il 22 novembre del 1963 a Dallas in Texas. La pellicola si concentrerà in particolare sull’organizzazione del piano per uccidere Kennedy da parte della mafia e su come l’assassinio venne commissionato dal boss di Chicago Sam Giancana per motivi di vendetta.