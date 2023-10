Nayt, il rapper confessa il suo dramma: “Non volevo più uscire di casa” | Nel tunnel

Le confessioni del rapper italiano in merito alla sua vita.

Il rapper italiano Nayt sulla sua vita e sul rapporto con la sua famiglia. Nayt, pseudonimo di William Mezzanotte, è un rapper italiano che è riuscito a farsi strada nel corso degli anni nel mondo della musica e del rap. Il ragazzo nato a Isernia il 9 novembre del 1994 ha deciso di raccontarsi nel corso di un’intervista rilasciata al podcast di Luca Casadei One More Time.

L’intervista di Nayt: il rapper parla della sua vita

Dopo aver scritto i suoi primi pezzi intorni ai quindici anni di età, Nayt ha fatto il suo debutto sul mercato discografico con il suo primo album Nayt One del 2012. Da allora, il ragazzo ha cercato costantemente di rinnovarsi andando oltre i semplici stilemi tipici del rap. Dopo altri cinque dischi, Nayt è così arrivato al suo settimo album in studio dal titolo di Habitat, pubblicato lo scorso 16 giugno.

Nato in Molise ma cresciuto poi a Roma, ha iniziato la propria intervista a One More Time parlando della sua difficile infanzia e delle difficoltà avute in ambito familiare. Queste alcune delle parole del rapper:

“Mio padre mi aveva disconosciuto. La figura maschile mi è mancata, sono diventato padre di me stesso. Quando ero piccolo non rispondevamo al citofono per paura di lasciare casa o che fosse qualcuno che voleva soldi. Io e mia madre abbiamo dovuto condividere casa con degli extracomunitari e dopo sono arrivati anche i miei zii: non avevo spazi ed era stressante per me. Questa situazione mi ha scatenato ansia nello spendere soldi. Ad un certo punto non volevo più uscire di casa per non allontanarmi, avevo paura che potesse succedere qualcosa a mia mamma. La terapia mi ha fatto superare tutto“.

Nayt sul suo futuro professionale e non solo

Nayt, noto anche e soprattutto per il singolo Gli occhi della tigre presente all’interno del suo quarto album in studio Raptus volume 3, intraprenderà a partire dal prossimo dieci novembre il tour di presentazione del suo ultimo disco. Il suo nome è Habitat tour e si svolgerà nei club di tutte le più importanti città italiane, da Parma all’Alcatraz di Milano fino ad arrivare all’Estragon a Bologna e all’Orion a Roma.

Queste alcune delle parole dell’artista non solo in merito al suo futuro professionale ma anche per quanto riguarda i sogni relativi alla sua vita privata: “Il mio più grande sogno è far trionfare l’amore, amare una donna e diventare padre. Non mi fidanzerò mai per tradire. La cosa importante è lavorare a fondo su sé stessi“.