E’ morto Burt Young: ripercorriamo la sua carriera

L’attore di Rocky, candidato all’Oscar per il ruolo di Paulie Pennino, ci ha lasciato. Ripercorriamo i suoi successi insieme.

Burt Young, l’attore famoso per aver interpretato il ruolo di Paulie Pennino nei film della saga di Rocky, ci ha lasciato il 18 ottobre all’età di 83 anni. Il mondo dello spettacolo e del cinema è in lutto considerato che il suo personaggio è uno dei più iconici all’interno dell’industria cinematografica.

In una dichiarazione al The New York Times, sua figlia Anne Morea Steingieser ha confermato che l’attore è venuto a mancare domenica 8 ottobre. Young, il cui vero nomer era Gerald Tommaso DeLuise, è nato a New York il 30 aprile del 1940: ha servito nel corpo dei Marines degli Stati Uniti dal 1957 al 1959 e durante quel periodo, ha praticato pugilato. Ironia della sorte, la sua carriera lo porterà poi ad essere uno dei protagonisti proprio in un film sul pugilato.

Durante tutto il suo servizio nella marina, Young collezionò un record di 32 vittorie e sole 2 sconfitte.

La carriera come attore

Burt Young fece il suo debutto come attore dapprima sul piccolo schermo.

Ha interpretato infatti il ruolo di un barista in un episodio del 1969 per la serie televisiva NBC The Doctors: questa era un importantissimo telefilm che sul canale della NBC andava in onda da tantissimo tempo e fu quindi un ottimo trampolino di lancio per lui, poiché poco dopo debuttò, con lo pseudonimo di John Harris, nel film horror che andò in onda sul grande schermo, Carnival of Blood nel 1970.

Tuttavia il ruolo più iconico che ricoprì Young, arrivò nel 1976, quando ha interpretato Paulie accanto all’attore Sylverster Stallone, nell’iconico film Rocky. La sua performance in quell’occasione gli valse la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, e successivamente Burt Young prese parte a tutti i sequel della saga usciti tra il 1979 e il 2006.

La sua carriera però non si è limitata solo a questo grande cult del cinema sportivo: Young ha infatti accumulato oltre 100 crediti come attore nel corso delle sue decadi di carriera. Alcune delle sue altre apparizioni includono i film Chinatown, Amityville II: The Possession, She’s so Lovely. Per la televisione invece possiamo annoverare serie come Mas*h, The equalizer, Columbo, Walker Texas Ranger, Law&Order, Russian Doll.

Sicuramente una presenza che il mondo del cinema piangerà per molto tempo.