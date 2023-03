Il signore degli anelli: Elijah Wood favorevole ad un ritorno nel ruolo di Frodo

L’attore sarebbe disposto a ritornare nei panni del personaggio che l’ha reso celebre a livello mondiale.

Elijah Wood accoglierebbe a braccia aperte l’ipotesi di un ritorno nell’universo de Il signore degli anelli nel ruolo di Frodo Baggins.

L’universo de Il signore degli anelli sta vivendo un periodo di grande fermento. Dopo la prima stagione della serie de Gli anelli del potere distribuita su Amazon Prime e accolta in maniera abbastanza contrastante da parte di pubblico e critica, è giunta qualche settimana fa l’importantissima notizia relativa alla futura uscita di altri film ispirati allo straordinario mondo creato da Tolkien.

Non si conoscono ovviamente ancora i dettagli in merito a queste pellicole, anche se questi nuovi progetti potrebbero rappresentare una ghiotta occasione per poter ritornare ad ammirare all’interno del franchise anche alcuni degli attori che hanno fatto parte dell’acclamata e pluripremiata trilogia cinematografica di Peter Jackson uscita nei cinema a cavallo tra il 2001 e il 2003. Al riguardo si è già espresso negli ultimi giorni Elijah Wood.

Elijah Wood disposto a tornare nel mondo de Il Signore degli anelli

La carriera di Elijah Wood è ovviamente legata a doppio filo al personaggio di Frodo Baggins, un ruolo che gli ha garantito popolarità a livello mondiale. L’attore, dopo la conclusione della trilogia di Jackson, ha recitato in altri film come Hooligans di Lexi Alexander del 2005 e in Sin City di Robert Rodriguez e Frank Miller dello stesso anno. Al momento, Wood è invece impegnato con l’anteprima della seconda stagione della serie Yellowjackets.

Proprio in quest’occasione, l’attore ha avuto modo di affrontare l’argomento de Il signore degli anelli nel corso di una breve intervista rilasciata a EXTRA. Queste le parole del diretto interessato in merito alle possibilità di tornare a vestire in futuro i panni dell’hobbit Frodo Baggins: “Non lo so, ma se ci sono dei film che potrebbero potenzialmente coinvolgere Frodo allora sarei più che disposto a tornare“.

I futuri film del franchise

L’ultima serie de Gli anelli del potere, di cui uscirà presto la seconda stagione, non sembra poter includere in alcun modo il personaggio di Frodo in quanto incentrata esclusivamente sugli avvenimenti della Seconda Era della Terra di Mezzo tolkieniana. Terreno fertile per il ritorno nei panni dell’hobbit da parte di Elijah Wood potrebbe però essere costituito dai futuri film del franchise, che dovrebbero vedere coinvolto ancora una volta Peter Jackson insieme alle collaboratrici Fran Walsh e Philippa Boyens.

Il progetto targato Warner Bros, in realtà, avrebbe come obiettivo principale quello di trattare e di affrontare storie diverse da quelle già mostrate nella saga del regista neozelandese, ma ciò non esclude la possibilità di ritornare magari a vedere anche se non nei panni del protagonista l’hobbit riuscito nell’impresa di distruggere l’Unico Anello.