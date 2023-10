Fabrizio Corona inveisce contro la RAI | Ecco quanto ha chiesto, cifre da record

L’imprenditore Fabrizio Corona sta facendo parlare molto di sé con le ultimi dichiarazioni rilasciate sulle scommesse illecite nel mondo del calcio. Secondo lui, quindi, Rai dovrebbe pagarlo per le informazioni rivelate.

Fabrizio Corona è tornato finalmente un uomo libero solo da poche settimane – lo ha scoperto mentre stava partecipando a un’intervista a Belve con Francesca Fagnani – ma non ha aspettato per aprire un nuovo scandalo. Negli scorsi giorni ha rivelato diverse informazioni su un presunto giro di scommesse clandestine all’interno dell’ambiente calcistico. Stiamo parlando di giri di scommesse da cifre altissime, che arriverebbero a toccare centinaia di migliaia di euro.

Il re dei paparazzi si è lasciato andare a un’intervista per La zanzara su Radio 24, dove senza troppi giri di parole ha affermato che Rai dovrebbe pagarlo per il lavoro che ha svolto. “È giusto che mi paghino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share” ha detto, per poi aggiungere: “Non faccio gossip, faccio questa inchiesta da tanto tempo è esattamente come era Tangentopoli, sono coinvolti tutti. Procuratori, società non potevano non sapere. Un 40% dei calciatori scommette. È come la cocaina, si è sparsa a macchia d’olio la ludopatia“.

Ha aggiunto, inoltre, che intende essere pagato anche per un fine benefico: il suo obiettivo è quello di donare parte del cachet guadagnato a un’associazione che si occupa di ludopatia.

Fabrizio Corona, le scommesse clandestine tra i calciatori

Durante l’intervista per La Zanzara, Fabrizio Corona non si è limitato a parlare del suo rapporto con Rai, ma ha anche rivelato alcune delle informazioni che avrebbe raccolto con la sua inchiesta. Secondo lui, infatti, la situazione all’interno del mondo del calcio sarebbe gravissima: sportivi e direttori tecnici si sarebbero spinti a scommettere cifre altissime.

“Botte da 100mila, 150mila, 200mila, 300mila. Che fai di male? Violi una legge che prevede che tu non possa giocare sul calcio. Violi una legge perché giochi ai banchi e non alla Sisal. Giocavano sui siti illegali? Scommettevano con gli allibratori“. Ha rivelato anche qualche nome: “I nomi? Credo che siano di più. Nelle carte hanno filone legato a Fagioli, prendendo il suo telefono entrano in contatto con gli altri, hanno chat comuni. Bonucci? Ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva“.

Per il momento bisognerà aspettare il coinvolgimento delle autorità competenti per avere informazioni più chiare, ma per il momento queste dichiarazioni sono state sufficienti per scatenare un nuovo scandalo nell’ambiente sportivo e televisivo.