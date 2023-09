Fabrizio Corona è ufficialmente libero: cosa è successo

L’imprenditore Fabrizio Corona ha ufficialmente scontato tutta la sua pena e da oggi è un uomo libero: ecco che cosa farà adesso.

Dal 24 settembre Fabrizio Corona ha terminato di scontare gli anni di pena, tra carcere e domiciliari. La condanna durava da oltre dieci anni, ma adesso è finalmente terminata e il controverso imprenditore è di nuovo, ufficialmente, un uomo libero, che ora può tornare a uscire di casa, lavorare e viaggiare come qualunque altro.

L’ex re dei paparazzi aveva iniziato ad avere dei problemi con la legge italiana quasi vent’anni fa, finendo coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e scandali (il più noto è sicuramente quello di Vallettopoli, emerso nel 2006). Era stato condannato nel 2015 e poi nel 2019 aveva ottenuto i domiciliari, prima per motivi terapeutici, e poi definitivamente nel 2021. Saltuariamente, però, poteva uscire per lavorare, per esempio per partecipare ai programmi televisivi.

Oggi la pena è ufficialmente finita e lui è pronto a riprendere in mano la propria vita in compagnia della fidanzata Sara Barbieri.

Fabrizio Corona è libero: “Non sono mai riusciti a ingabbiarmi”

La vita di Fabrizio Corona negli ultimi anni è stata molto difficile, continuamente costellata di carcere e casa. Dal 24 settembre 2023, però, le cose sono finalmente cambiate e, come riportato da ANSA, ha scontato tutta la sua pena e questo fa di lui una persona libera, che può ricominciare a vivere normalmente.

L’ex re dei paparazzi anche questa volta non si è trattenuto e ha dichiarato all’agenzia che ha già intenzione di fare molte cose. Ha rivelato che ha in programma alcuni viaggi romantici con la compagna, ma che finalmente non vede l’ora di parlare e rivelare definitivamente la verità: “Andrò a Parigi. Non ho il passaporto dal 2010. E’ questa la prima cosa che faccio. Ci vado con la mia fidanzata, Sara Barbieri, con la quale convivo da due anni e che ne ha 27 meno di me“. Ne ha parlato anche su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Infine, ha rivelato che cosa ha provato quando ha scoperto che la sua pena era stata completamente scontata. La risposta ha sorpreso molti: “Quando mi hanno comunicato il fine pena, ero con Francesca Fagnani, avevamo appena finito di registrare la mia intervista per la prima puntata della nuova stagione di Belve. Non ho provato assolutamente niente. Oltre al fatto che di testa mi sono sempre sentito libero, non sono mai riusciti a ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe. Ma ora sono libero di fare e soprattutto di parlare“.