Francesca Fagnani e Barbara D’Urso insieme sul lettino | Ecco perchè

Barbara D’Urso si mostra sul web in uno scatto con Francesca Fagnani. Pronte ad aprire la nuova stagione di Belve?

L’estate di Barbara D’Urso non si può certo dire che l’abbia relegata nel dimenticatoio, come probabilmente la dipartita da Mediaset poteva indurre a pensare.

Tra i rumors dell’uscita dalla Rete e le prospettive future, nonché le frecciatine sparate dalla conduttrice, di lei si parla parecchio in Rete. E ormai l’attesa per i fan (e anche gli haters) è salita alle stelle, nella curiosità di conoscere il destino professionale della D’Urso.

Dopo la sua partecipazione al Festival di Maratea, in cui ha lanciato dichiarazioni spigolose su Mediaset e sulla prossima conduttrice di Pomeriggio Cinque (Myrta Merlino), ora la D’Urso ingolosisce la bramosia dei suoi follower con uno scatto che la mostra insieme alla conduttrice di Belve, Francesca Fagnani.

Non è un mistero che la Fagnani abbia più volte desiderato invitare la D’Urso nel suo show e non solo in queste ultime battute che la vedono protagonista dell’esodo che ha colpito molti conduttori Mediaset.

Le rivelazioni della Fagnani

Dal 26 settembre Belve tornerà in onda su Rai Due per cinque puntate, per poi avere una coda anche in primavera con nuove interviste.

Francesca Fagnani in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha rivelato che quest’anno la sua trasmissione avrà delle novità, come il contributo di amici degli ospiti. Tra i nomi papabili, c’è Barbara D’Urso, ma grande atteso è anche Stefano De Martino.

Barbara è la benvenuta

“Chi viene sa cosa aspettarsi, un’intervista serrata, aperta in cui emergono aspetti inediti e non è detto che se viene fuori un’ombra, una fragilità non sia utile all’intervistato. Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d’ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone”, ha dichiarato la Fagnani.

“Come scelgo gli ospiti? Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutte gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale. Il programma resterà lo stesso ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, ma sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi. Alleggerimento, o come dico io ‘prendere pausa da me’ non vuol dire perdere cattiveria”, conclude Francesca Fagnani. Un utente ha chiesto alla giornalista: “Quindi vedremo Barbara nella prima puntata di Belve?”. La conduttrice Rai ha subito risposto: “La d’Urso da me è la benvenuta da sempre e non solo da adesso”.