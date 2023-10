Encanto, diventerà un franchise? Cosa ne pensa la produttrice

Secondo la produttrice Yvett Merino, il suo Encanto potrebbe diventare un franchise e continuare a espandersi anche al di fuori del cinema.

Encanto è uscito nel 2021 ed è il 60simo classico Disney. Al suo arrivo al cinema ha subito diviso il pubblico, tra chi lo ha ritenuto un buon film d’animazione e chi invece ha sostenuto che avrebbe dovuto mostrare più coraggio ed esplorare la trama e i temi fino in fondo. Era, infatti, una delle prime volte in cui Disney provava a mostrare una famiglia che all’apparenza sembra perfetta ma che nasconde molte crepe all’interno, nonché segreti e fraintendimenti tra i membri.

Nonostante le critiche, il film ha comunque convinto l’Academy, che gli ha consegnato l’Oscar come Miglior film d’animazione, contro Luca, Raya e l’ultimo drago, Flee e I Mitchell contro le macchine. Hanno colpito, in particolare, le canzoni che hanno stregato il pubblico e lo hanno fatto diventare uno dei prodotti Disney più ricordati di sempre.

Sono passati ormai due anni dalla sua uscita, ma di recente la produttrice Yvett Merino ha ripreso in mano il film e ha rivelato che secondo lei potrebbe diventare un franchise.

Encanto, arriva un sequel e diventa un franchise?

Durante un’intervista a The Direct, la produttrice Yvett Merino ha dichiarato che ci sarebbero le intenzioni di realizzare un sequel di Encanto e di trasformare l’oggetto in un franchise. Da diversi anni, infatti, Disney punta a trovare dei franchise che conquistino il pubblico e garantiscano un successo sicuro: alcuni esempi sono Toy Story o Lilo e Stich.

“Penso che continueremo a lavorare su cosa ciò significhi realmente” ha detto Yvett Merino. “Ma siamo così stupefatti dalla reazione e dal modo in cui Encanto è entrato in contatto con così tante persone. Continuiamo a cercare modi diversi in cui possiamo mantenere il mondo in vita. So che hanno anticipato un po’ la destinazione D23 su qualcosa in arrivo per Encanto, magari in uno dei parchi a tema. Ed è fantastico […] Non ho nulla di ufficiale da dire, ma adoro il mondo di Encanto e non vedo l’ora di vederlo espandersi in tutta l’azienda“.

Inoltre, come riportato da Coming Soon, la produttrice non è stata la prima a parlare di un’ipotesi di franchise. Già in passato anche Bob Chapek, ex CEO Disney, l’aveva presa in considerazione, spiegando che secondo lui Encanto non avrebbe avuto difficoltà a svilupparsi in quel senso. Staremo a vedere che cosa succederà in futuro.