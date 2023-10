Alexander Payne sta lavorando a un film western

Il regista Alexander Payne ha rivelato di star lavorando a un film western insieme allo scrittore e produttore David Hemingson. Ecco qualche dettaglio in più.

Solo poche ore fa Alexander Payne si trovava a Lione per partecipare al Lumiere Film Festival. Qui ha assistito all’anteprima del suo ultimo film diretto, The Holdovers. Parla di un insegnante piuttosto impopolare della Barton Academy, Paul Hunham, a cui viene chiesto di sorvegliare degli alunni che non possono rientrare a casa durante le vacanze di Natale. Il cast vanta attori molto talentuosi, tra cui Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston e Dominic Sessa, che interpreta il brillante ma ribelle Angus.

Durante la premiere, il regista ha rivelato che The Holdovers non sarà il suo ultimo progetto, ma che ha già tra le mani qualcosa di nuovo e inedito. Si tratta di un film western, un genere che raccontato di aver sempre voluto sperimentare.

Al suo fianco ci sarà lo scrittore e produttore David Hemingson, noto soprattutto per alcune serie tv come Whiskey Cavalier, Kitchen Confidentials e La stronza dell’interno 23 (Don’t Trust the Bitch in Apartment 23). Ma di cosa parlerà questo western? Ecco cosa ha dichiarato il regista.

Alexander Payne, tutto sul nuovo film western

Durante il Lumiere Film Festival di Lione, Alexander Payne ha rilasciato un’intervista per Variety, dove ha spiegato di avere un nuovo progetto in mente e di star collaborando insieme al produttore e scrittore David Hemingson. Ha rivelato di essere molto felice di poter lavorare a questo film perché sognava da tempo di dedicarsi al genere western.

“Ho finalmente trovato un partner creativo che condivide il mio stesso zelo per i western” ha dichiarato. “[Ciò che conta è] una sensibilità condivisa su ciò che rende un film un buon film, poi trovare la persona giusta è solo una questione di fortuna, così come ho avuto la fortuna io di trovare questo partner“.

Per il momento, il regista non si è lasciato andare ad altre informazioni e ci vorrà ancora diverso tempo prima di avere altri aggiornamenti. Alexander Payne, comunque, è uno dei registi più acclamati di Hollywood: tra i suoi lavori più noti ci sono Sideways – In viaggio con Jack e Paradiso amaro (The Descendants), per i quali ha vinto il premio come Miglior sceneggiatura non originale agli Academy Awards. Nel 2012 con quest’ultimo ha anche vinto l’Oscar per la stessa categoria, mentre nel 1999 aveva ricevuto una nomination per Election.