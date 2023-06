Bambi: scelta la regista per il live-action Disney

Individuata la regista per la direzione del live-action del classico Disney.

In fase di sviluppo il progetto del live-action di Bambi: avviate le trattative con la regista. Tra i tanti live-action dei classici Disney in programma vi è anche quello di Bambi, pronto ad arrivare nelle sale cinematografiche in una versione totalmente nuova ed inedita. Per la pellicola, si è al momento alla ricerca di un regista: proprio a tal proposito, sono giunte nelle ultime ore significative novità.

La regista del live-action di Bambi

Secondo alcune indiscrezioni avanzate da Deadline, la regista del live-action di Bambi potrebbe essere Sarah Polley, che sarebbe al momento impegnata in una trattativa con Disney.

Classe 1979, la Polley ha alle spalle un’importante esperienza di attrice. Dopo aver recitato in Mr. Nobody di Jaco Van Dormael insieme a Jared Leto e poi ancora in Splice di Vincenzo Natali del 2009, ecco arrivare le prime significative esperienze alla regia, anche se una prima pellicola la canadese l’aveva già diretta nel 2006 ovvero Away from her – Lontano da lei. Un film valsole una candidatura per la miglior sceneggiatura non originale ai Premi Oscar del 2008.

Nel 2011 Sarah Polley ha dunque diretto Take this waltz, film seguito poi da Stories we tell del 2012. Infine, la più grande soddisfazione della sua ancora giovanissima carriera è arrivata con la direzione di Women Talking – Il diritto di scegliere, film che ha portato la Polley a vincere quest’anno l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

Il live-action di Bambi

Nell’attesa di saperne qualcosa in più in merito alla regista, molti dei dettagli relativi al prossimo live-action di Bambi sono già noti. La sceneggiatura è opera di Micah Fitzerman-Blue e di Noah Hapster, mentre tra i produttori della pellicola figurano invece Paul e Chris Weitz.

La trama, anche e soprattutto per chiunque avesse visto il classico d’animazione della Disney, è ampiamente nota, anche se in questo live-action ci saranno diverse differenze. Al centro della vicenda vi è dunque il famoso cerbiatto, che cerca di sopravvivere insieme ai suoi vari amici dopo il terribile e traumatico evento della morte della madre.

La speranza, in ogni caso, è quella di poter assistere ad un film che sia all’altezza del celeberrimo classico del 1942 arrivato poi in Italia nel 1948. Il quinto classico d’animazione della Disney diretto da David Hand è rimasto anche con il trascorrere degli anni uno dei migliori di tutto l’universo Disney, ottenendo tra l’altro tre nomination ai Premi Oscar del 1943 per la migliore colonna sonora, la miglior canzone e il miglior sonoro.