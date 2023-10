Buon Natale da Candy Cane Lane: il trailer del film natalizio con Eddie Murphy

Il trailer del nuovo film natalizio con Eddie Murphy.

Il trailer ufficiale di Buon Natale da Candy Cane Lane, film natalizio con protagonista Eddie Murphy. A partire dal prossimo primo dicembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane, nuovo film a tema natalizio con Eddie Murphy nei panni del protagonista.

Il trailer ufficiale di Buon Natale da Candy Cane Lane

Buon Natale da Candy Cane Lane è un nuovo film originale Amazon Prime per celebrare le festività natalizie. A dirigere la pellicola è Reginald Hudlin, regista e sceneggiatore statunitense autore anche di numerose graphic novel. Hudlin è salito alla ribalta per quanto riguarda la carriera da regista con House Party del 1990, a cui hanno poi fatto seguito altri film come Il principe delle donne, La grande promessa, Marcia per la libertà e Safety – Sempre al tuo fianco. La sceneggiatura di Buon Natale da Candy Cane Lane è di Kelly Younger, mentre produttore è invece Brian Grazer.

Per quanto riguarda il cast, il protagonista del film è interpretato da Eddie Murphy. Volto di tantissime commedie che sono poi diventate dei veri e propri cult, Murphy ha iniziato la sua carriera con 48 ore di Walter Hill. La popolarità è arrivata immediatamente con il cult Una poltrona per due di John Landis del 1983 ed è poi aumentata ulteriormente con la trilogia di Beverly Hills Cop, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle, La casa dei fantasmi e Dolemite is my name.

Presenti nel cast anche Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Nick Offerman, Ken Marino, Genneya Walton, Madison Thomas, Timothy Simons e Riky Lindhome.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Buon Natale da Candy Cane Lane.

La trama di Buon Natale da Candy Cane Lane

La trama di Buon Natale da Candy Cane Lane ruota intorno a Chris (Eddie Murphy), un uomo che ha l’obiettivo di vincere il concorso annuale del proprio quartiere per la casa con la decorazione natalizia migliore. Senza rendersene conto, il protagonista stringe un accordo con un’elfa di nome Pepper (Jillian Bell) in modo da avere possibilità maggiori di vittoria finale.

Pepper finisce però con il lanciare un incantesimo che porta in vita i “12 giorni di Natale” e con il provocare di conseguenza scompiglio in ogni parte della città. Per rimediare a tutto questo Chris, insieme alla moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e ai suoi tre figli, decide di intraprendere una missione allo scopo di spezzare l’incantesimo dell’elfa.