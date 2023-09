Deadpool 3: secondo alcune voci Tobey Maguire farà parte del film

Tobey Maguire farà parte del film? Il cameo in Deadpool 3 è forse più atteso del lungometraggio stesso. Ecco tutti i dettagli.

L’attesa per Deadpool 3 è alle stelle, e i fan si stanno chiedendo se i rumor riguardanti un possibile cameo di Tobey Maguire come Spider-Man siano veri. Con l’eventualità dell’apparizione di Spider-Man nel prossimo film, che promette già il collisione di mondi con Hugh Jackman nei panni di Wolverine, l’entusiasmo per il film sta crescendo rapidamente. Sebbene non ci sia una conferma ufficiale sulla presenza di Tobey Maguire come Spider-Man in Deadpool 3, il noto insider dell’industria cinematografica, DanielRPK, ha lasciato intendere l’apparizione dell’eroe. Recentemente, DanielRPK ha twittato un’immagine del poster di Deadpool 3 con la didascalia Pizza Time.

Per chi non lo sapesse, questa è una frase pronunciata da Tobey Maguire nel film Spider-Man 2 del 2004, quando consegna una pizza a un cliente nel suo ufficio. Da allora, l’espressione Pizza Time è diventata oggetto di numerosi meme online, insieme ad altre frasi pronunciate da Maguire nei panni di Spider-Man, come “Mi sono perso la parte in cui è un mio problema” in Spider-Man del 2002 e “Ti metterò un po’ di polvere negli occhi” in Spider-Man 3 del 2007.

Inoltre, DanielRPK ha anche suggerito che Spider-Man di Maguire comparirà alla fine del film. Daniel RPK ha poi aggiunto che gli spettatori capiranno cosa intende quando guarderanno la conclusione di Deadpool 3. Nonostante questo entusiasmante rumor, i fan dovrebbero prenderlo con le pinze in quanto non è ancora stato confermato ufficialmente.

Il Ritorno di Tobey Maguire come Spider-Man

Al momento, il ritorno di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man non è confermato. Tuttavia, è una scelta molto gradita dai fan quando si parla di possibili apparizioni di eroi in Avengers: Secret Wars previsto per il 2027. Dopo il successo di Avengers: Endgame e la sua serie di momenti epici, è probabile che Disney cercherà di superare se stessa con ulteriori eroi che si uniscono.

Si è anche ipotizzato che Kevin Feige voglia coinvolgere praticamente ogni attore dei film Marvel, anche quelli al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, dopo il suo ritorno nei panni di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, lo stesso Tobey Maguire ha espresso interesse a riprendere il ruolo di Spider-Man se gli fosse offerta l’opportunità. Lo ha dichiarato in un’intervista a Variety: “Amo questi film e amo tutte le diverse serie“, ha continuato Maguire. “Se questi ragazzi mi chiamassero e dicessero, ‘Vuoi venire stasera a divertirti un po’ o a fare una scena o a interpretare Spider-Man?’ sarebbe un ‘Sì!’ Perché non vorrei farlo?”

