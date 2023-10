Knives Out 3, Rian Johnson dopo la fine dello sciopero: “I lavori sono ripresi”

L’aggiornamento del regista dei primi due Knives Out in merito al terzo capitolo della saga.

Il regista Rian Johnson ha affermato di aver ripreso a lavorare a Knives Out 3 dopo la fine dello sciopero. Lo scorso mese di dicembre è stato distribuito su Netflix Glass Onion – Knives Out, sequel del film del 2019 Knives Out – Cena con delitto.

A meno di un anno di distanza, il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha affermato di aver immediatamente iniziato a lavorare al terzo capitolo della saga, progetto che è poi rimasto accantonato per qualche mese a causa del recente sciopero degli sceneggiatori. Ora che tale sciopero è giunto al termine, i lavori per il nuovo film del franchise sono però ripartiti.

Knives Out 3: Rian Johnson di nuovo al lavoro dopo la fine dello sciopero

I lavori per un nuovo film ambientato all’interno dell’universo del detective Benoit Blanc sono finalmente ripartiti. I primi due capitoli di questa saga arrivati nei cinema rispettivamente nel 2019 e nel 2022 hanno riscosso uno straordinario successo, tanto da spingere il regista Rian Johnson a lanciarsi a capofitto nel progetto del terzo capitolo del franchise i cui diritti sono detenuti da Netflix.

A parlare dello stato dei lavori a Knives Out 3 è stato ora proprio Rian Johnson, che ha aggiornato dunque i fan in merito ad un progetto che si era improvvisamente bloccato a causa del noto sciopero degli sceneggiatori che ha tenuto bloccata di recente l’intera Hollywood. Ecco le parole del regista nel corso dei un’intervista rilasciata a The Wrap:

“Knives Out 3 è in arrivo. Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero ma ora che è tutto finito mi sto buttando a capofitto nel progetto. Per cui sì, ci sto lavorando. Ho la premessa e l’ambizione. Il film è nella mia testa, devo soltanto buttarlo giù su carta“.

I primi due film di Knives Out

I primi due film di Knives Out si sono rivelati come detto un enorme successo. Nel primo film è stato introdotto per l’appunto il personaggio di Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig, con quest’ultimo alle prese con le indagini sull’omicidio dello scrittore Harlan Thrombey. Nel secondo film Blanc ha dovuto poi investigare su un nuovo mistero in un’isola greca.

Tra gli elementi di successo di questi primi due capitoli vi è stato anche lo straordinario cast. In Knives Out – Cena con delitto del 2019 ad affiancare Daniel Craig c’erano tra gli altri Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Michael Shannon. In Glass Onion – Knives Out sono entrati invece in scena Edward Norton e Dave Bautista.